Объявлена главная тема 12 Украинского маркетинг-форума

«Добро пожаловать в новый мир. Вход для аутентичных брендов с убеждениями», — так экспертный совет сформулировал главную тему 12 Украинского маркетинг-форума, который состоится в Киеве 16–17 апреля.

Об актуальности темы года рассказывают члены экспертного совета Украинского маркетинг-форума.

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Виктор Ишков, CEO Ukraine & Central Asia в BBDO Worldwide: «Мы живем в мире изобилия. Ни одно поколение не было столь обеспеченным и пресыщенным, как наше. Это касается не только развитых рынков, но и таких развивающихся, как Украина.

Наше время — рай и, одновременно, ад для брендов. Рай – потому что развитие технологической среды, легкость инноваций, продуктовая доступность и возможности глобальных рынков значительно упростили жизнь маркетинг-командам. Есть примеры, когда мы с клиентами запускали продукты с нуля менее чем за год.

Ад — потому что наши бренды больше нам не принадлежат. Мы зависим от потребителя так, как никогда ранее. Один твит может обрушить рынки. На Амазоне 80% продаваемых продуктов — коммодити или private labels. Магия уникальных предложений и продуктов уходит. Для брендинга наступают темные времена.

Но не все так просто. Как говорят профессора Гарвардского университета, сегодня настоящий бренд стоит столько, сколько он никогда не стоил, его сила такова, какой не была никогда.

Что может сделать бренд значимым? Личные убеждения и философия. Ключевой вопрос нулевых и десятых годов становится все актуальнее: “Во что верит ваш бренд?”. Почему это важно? Потому что это едва ли не единственное поле, где будет разворачиваться интеллектуальная конкуренция за потребителя между “одинаково хорошими”. Когда потребитель не сможет выбрать умом, он выберет сердцем. И, скорее всего, это будет касаться все большего количества рынков и категорий. И лучше быть к этому готовым».

Алена Тараненко, партнер брендингового агентства «Тень»: «Есть несколько фактов, которые больше напоминают пощечины. Наступил кризис доверия: люди устали отдавать голоса политикам-конъюктурщикам, доллары — инфантильным брендам и время — безыдейным боссам. Люди готовы платить больше тем брендам, чье мировоззрение разделяют. Здравый смысл и исследования подсказывают, что любимые стратегии “переобувания в воздухе” и “просачивания между капельками” больше не работают: заявите свой манифест, иначе людям нечего будет с вами разделить. Именно поэтому в этом годы мы решили сделать тему позиции бренда главной».

Почему потребители и сотрудники наказывают безыдейные компании, но готовы отдавать больше брендам с идеологией и ценностями?

Почему формулирование своей позиции и готовность привести доказательства следования ей — один из немногих способов противостоять неопределенности VUCA-мира?

Все это будет обсуждаться на 12 Украинском маркетинг-форуме. Событие ежегодно собирает 1000 ведущих маркетинг-директоров страны и идейных владельцев компаний. В этом году участников ожидает четыре контентных потока, 17 секций и 70 выступлений.

Среди спикеров форума Николаос Димитриадис, гуру нейромаркетинга, CEO Trizma Neuro; Люк Ходсон, основатель influencer-marketing-агентства Urban Nerds; Павел Вржещ, сооснователь креативного агентства Banda Agency; Гилмар Вендт, основатель бренд-консалтингового агентства GW+Co; Сергей Раковский, Amazon Web Services Regional Sales Leader in Russia, Ukraine and CIS; Нина Левчук, руководитель Google Marketing Solutions в странах Центральной и Восточной Европы; Алексей Коваленко, Founder & CEO OpenMind (ТМ «Эпикур»); Виктория Прудник, бренд-менеджер Jägermeister; Владимир Соболев, директор по маркетингу ПриватБанка; Оксана Андрушкив, директор по маркетингу ТОВ «Молочная компания "Галичина"»; Вячеслав Сухомлинов, первый сертифицированный тренер по методологии GTD в Украине и другие.

Главные темы Украинского маркетинг-форума в 2019 году:

Influencer Marketing. Доверие к рекламе и медиа падает, доверие к конкретным людям растет.

Доверие к рекламе и медиа падает, доверие к конкретным людям растет. Цифровая трансформация 2020. Как меняется организационная культура и коммуникация благодаря цифровым технологиям. Ключевые шаги, которые сделают компанию цифровой.

Как меняется организационная культура и коммуникация благодаря цифровым технологиям. Ключевые шаги, которые сделают компанию цифровой. Продуктовое лидерство и инновации. Какой R&D нужен бизнесу сегодня, чтобы выжить завтра.

Какой R&D нужен бизнесу сегодня, чтобы выжить завтра. Таланты и лидерство. Корпоративна культура, которая позволяет развивать бизнес.

Корпоративна культура, которая позволяет развивать бизнес. Спецтема «Event-маркетинг и спонсорство». Как фестивальное движение помогает брендам стать своими среди Next Gen.

Как фестивальное движение помогает брендам стать своими среди Next Gen. Спецтема «PR и социальная ответственность». Как делать жизнь людей лучше.

«В этом году мы будем работать в разных форматах и, в частности, увеличиваем количество рublic talks в контенте. Многие темы настолько свежие, что требуют живого обсуждения. Помимо маркетинга, будем говорить о лидерстве и мотивации в VUCA-мире, а также о том, как успеть все. Мы также готовим несколько сюрпризов в программе», – рассказывает Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, управляющий директор компании IdeasFirst.

Форум состоится в конгресс-центре Mercure (ул. Вадима Гетьмана, 6). Впервые событие будет проходить на двух этажах, в четырех залах одновременно.

Украинский маркетинг-форум — главное ежегодное место встречи сообщества профессионалов, которые предлагают новые идеи, разрабатывают стратегии и продукты и формируют клиентский опыт. Это платформа, на которой рынок обсуждает повестку дня на завтра и анализирует пройденные уроки. Мы смотрим на маркетинг с позиции первого лица и объединяем лучших.

Ключевые особенности форума: наполнение каждой секции курирует ментор; на Expert's Corner опытные маркетологи делятся мнением о состоянии рынков и использовании различных маркетинговых инструментов; программа мастер-классов Managerial Skills и Soft Skills; работа «ярмарки вакансий».