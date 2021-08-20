Обязательна ли страховка для выезда за границу

После долгого периода закрытых границ многие страны начинают вновь принимать гостей, а Украина разрешает своим гражданам выезжать за пределы государства. И если до начала пандемии и карантинных ограничений многие путешественники скептически относились к предложениям приобрести туристическую страховку без необходимости (например, требований принимающей стороны), то сегодня отношение к страхованию существенно изменилось. Нужно ли оформлять полис туристического страхования или его все еще можно игнорировать?

В Украине полис туристического страхования все еще не является обязательным условием для выезда граждан за пределы страны. но многие из принимающих сторон ввели требование к наличию страховки как обязательное условие для туристов. Поэтому, прежде чем покинуть украинские пределы, убедитесь в том, что вы соблюлю требования государства, в которое направляетесь.

Но риск отказа от допуска в страну туриста не должен быть единственным стимулирующим фактором для покупки страховки. Подумайте и о собственной выгоде, которая, в первую очередь, проявляется в обеспечении вашей безопасности в чужом краю. Насколько вы можете быть уверены в том, что за границей не возникнет заболевание или не произойдет несчастный случай? Мы полностью оградили себя от риска потерять багаж или остаться без финансовых средств по вине грабителей? Об особенностях акклиматизации также не стоит забывать – нарушение состояния здоровья при смене климата может случиться даже у самого крепкого и здорового человека.

Во всех перечисленных и многих других ситуациях решение финансовых проблем ( и не только финансовых) полностью ложится на плечи пострадавшего. Но только в том случае, если он не захотел оформить страховку – полис, который служит защитой украинцев в других странах.

Зачем нужна туристическая страховка и почему не стоит от нее отказываться

Очень часто можно услышать такую аргументацию отказа от туристической страховки, как лишние затраты времени на оформление. Но ведь можно оформить страховку онлайн – вам понадобится всего 5 минут, которые совсем необязательно выделять из рабочего времени. Найдите эти минуты на то, чтобы сделать свое путешествие безопасным.

Зачем нужна страховка? Что она дает туристу? При наличии на руках полиса вы можете быть уверены – помощь будет оказана в любом из обозначенных в договоре страховых случаев. О какой помощи речь? Как правило, в договор включают пункт о медицинском страховании. При необходимости страховая компания поможет получить экстренную медицинскую помощь, попасть в стационар клиники или на прием к узкопрофильному врачу, приобрести медикаменты или воспользоваться медицинскими услугами.

Помимо медицины вы решите проблемы с утерянным или задержавшимся багажом. Такое неприятное происшествие тоже не является редкостью.

В программу страхования можно включить помощь при несчастных случаях, дополнительное медицинское страхование, а также страхование финансовых рисков, случаев невозможности выезда из-за непредвиденных обстоятельств. Вы будете защищены при потере документов, утрате личных вещей (багажа), болезнях. Учитывая тот факт, что стоимость туристической страховки не слишком высокая, купить ее точно стоит.

Где купить туристическую страховку

Если вы приняли решение, что страховка для выезда за границу вам необходима, займитесь ее оформлением заблаговременно. Если организацией поездки занимается туристическая компания, как правило, всю работу по обеспечению страхования выполняют ее сотрудники. Если же вы едете путешествовать самостоятельно – обратитесь в страховую компанию с хорошей репутацией для заключения договора. Помните – на стоимость полиса влияют и внесенные в договор риски, и наличие франшизы и ее размер.