"Одессавинпром" приватизировали через площадку УУБ

14 сентября состоялся аукцион по приватизации целостного имущественного комплекса "Одессавинпром" организатором которого выступило региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях. За победу в аукционе соревновались 12 участников, а победителем стал ООО "КАПЛОР 7", который принимал участие в торгах через площадку Украинськой универсальной биржи.

Финансовая состоятельность инвестора и квалифицированное сопровождение менеджеров площадки позволили обойти аж 11 конкурентов на аукционе. В ходе торгов цена выросла в 3,5 раза (на 260%) и составила 234 миллиона 900 тысяч гривен.

В состав ЦИК входит движимое и недвижимое имущество в количестве 306 единиц, в т.ч. 97 объектов недвижимости (28 единиц зданий и сооружений, а также 69 амфор для хранения вина расположенных в подвале, машин и оборудования – 143 единицы, транспортные средства – 6 единиц.

"Мы гордимся тем, что смогли привлечь инвестиции и тем самым дали вторую жизнь этому без преувеличения легендарному предприятию. В настоящее время "Одессавинпром" имеет мощный инвестиционный потенциал, а это как мы понимаем новые рабочие места и увеличение объемов производства", – отметил заместитель директора Украинской универсальной биржи, Рыбальченко Игорь.

"Одессавинпром" – старейшее винодельческое предприятие Украины, которое было создано еще в далеком 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Тогда они начали изготавливать вино в катакомбах, выходящие к морю. Сейчас основной деятельностью объекта приватизации является производство и разлив винодельческой продукции, в частности шампанского Украины, вин игристых и слабоалкогольных газированных напитков.