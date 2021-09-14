UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
14.09.2021, 17:52

"Одессавинпром" приватизировали через площадку УУБ

Цей матеріал також доступний українською
"Одессавинпром" приватизировали через площадку УУБ - Фото

14 сентября состоялся аукцион по приватизации целостного имущественного комплекса "Одессавинпром" организатором которого выступило региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях. За победу в аукционе соревновались 12 участников, а победителем стал ООО "КАПЛОР 7", который принимал участие в торгах через площадку Украинськой универсальной биржи.

Финансовая состоятельность инвестора и квалифицированное сопровождение менеджеров площадки позволили обойти аж 11 конкурентов на аукционе. В ходе торгов цена выросла в 3,5 раза (на 260%) и составила 234 миллиона 900 тысяч гривен.

В состав ЦИК входит движимое и недвижимое имущество в количестве 306 единиц, в т.ч. 97 объектов недвижимости (28 единиц зданий и сооружений, а также 69 амфор для хранения вина расположенных в подвале, машин и оборудования – 143 единицы, транспортные средства – 6 единиц.

"Мы гордимся тем, что смогли привлечь инвестиции и тем самым дали вторую жизнь этому без преувеличения легендарному предприятию. В настоящее время "Одессавинпром" имеет мощный инвестиционный потенциал, а это как мы понимаем новые рабочие места и увеличение объемов производства", – отметил заместитель директора Украинской универсальной биржи, Рыбальченко Игорь.

"Одессавинпром" – старейшее винодельческое предприятие Украины, которое было создано еще в далеком 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Тогда они начали изготавливать вино в катакомбах, выходящие к морю. Сейчас основной деятельностью объекта приватизации является производство и разлив винодельческой продукции, в частности шампанского Украины, вин игристых и слабоалкогольных газированных напитков.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: УУБ, Одессавинпром
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 