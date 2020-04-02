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02.04.2020, 10:00

Одесский порт и стивидоры помогают в борьбе с коронавирусом

Одесский порт и стивидоры помогают в борьбе с коронавирусом - Фото

Ассоциация стивидоров продолжает активно работать в рамках всемирной акции по борьбе с коронавирусом COVID-19 - «Оставайтесь дома!»

Новости Ассоциации стивидорных компаний Одесского порта в эти дни напоминают вести с фронта. Ассоциация активно включилась в работу Областного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19. Так, только во второй половине марта на оснащение опорных больниц и приобретение защитных костюмов для бригад скорой помощи и персонала медучреждений, стивидоры перечислили несколько миллионов. Портовики координируют свои гуманитарные акции с крупнейшей на Юге Украины волонтерской организацией «Корпорация монстров» (признана UNISEF) и с вышеназванным Штабом, к которому оперативно поступает актуальная информация о потребностях больниц города и области, станций скорой помощи и т.д.

На призыв Штаба одним из первых откликнулся коллектив компании «Бруклин Киев» и ее президент Юрий Губанков: компания закупила 40 000 респираторов на сумму около 3 млн. грн., - комментирует представитель Ассоциации стивидоров Одесского порта Светлана Яровая. - Сегодня «Бруклин» на постоянной основе оказывает помощь транспортом городскому Штабу. 30 марта 2020 г. компания «Бруклин-Киев» приобрела 500 масок-щитков с 10 сменными экранами для каждого. Общая стоимость - 240 тыс. грн. 300 масок переданы в больницу Водников, 200 - в Черноморск. Сейчас по просьбе больницы Водников компания закупает емкости для дезинфекции защитных костюмов и партию дезинфекционных ковриков». Кроме этого, компании «Контейнерный Терминал Одесса » и «Новотех Терминал» проплатили счет на сумму 2,5 млн грн. - на приобретение еще 50,4 тыс. респираторов для роддома №5, городской клинической больницы №1, областной, инфекционной и детской областной больниц. Сейчас другие стивидорные компании порта также рассматривают возможность дальнейшего участия в проекте.

Добавлю к этому, что Ассоциация стивидоров продолжает активно работать в рамках всемирной акции по борьбе с коронавирусом COVID-19 - «Оставайтесь дома!». Эта работа направлена ​​на социальную поддержку ветеранов Одесского порта, которые первыми попали в зону риска и вынуждены были самоизолироваться в собственных квартирах. На сегодняшний день ветеранская организация порта насчитывает около 1000 человек. Для этой категории закупаются продуктовые наборы, которые волонтеры из числа работающих сотрудников Одесского порта развозят по домам пенсионеров.

Е.ГИРЯЕВА, координатор проекта «Оставайтесь дома!» от Ассоциации стивидоров Одесского порта

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Теги: Одесский порт, коронавирус, стивидоры
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