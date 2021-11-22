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22.11.2021, 14:50

Одноразовое добровольное декларирование – разъяснение Налоговой службы

Цей матеріал також доступний українською
Одноразовое добровольное декларирование – разъяснение Налоговой службы - Фото

Кампания одноразового добровольного декларирования продлится до 1 сентября 2022 года

"Одноразове добровільне декларування – це можливість для фізичної особи легалізувати свої активи, які не були оподатковані належним чином. Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування", – зазначив заступник начальника столичної податкової Вадим Дідок під час брифінгу.  

"Фізична особа має право задекларувати, зокрема, активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та закордоном" –  зауважив Вадим Дідок під час заходу.

Вадим Станіславович наголосив, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування триватиме до 01 вересня 2022 року, декларація подається декларантом особисто через приватну частину Електронного кабінету.

Крім цього, нагадав, що законодавством запропоновано три основні ставки:
5% – загальна ставка для валютних цінностей та майна, які знаходиться в України; 9% – для закордонних активів; 2,5% – для декларування активів у вигляді ОВДП.

На завершення заходу Вадим Дідок зауважив, що Головним управлінням ДПС у м. Києві щоденно з 10.00 до 11.00 години, за телефоном (044) 454-67-00, проводиться
"гаряча лінія" – Час добровільного декларування. Кожен охочий може зателефонувати та розібратися в нюансах щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування.

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Теги: одноразовое добровольное декларирование
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