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13.08.2020, 10:16

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» - выбор постоянных клиентов

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» - выбор постоянных клиентов - Фото

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» зарекомендовал себя как надежная компания еще с 2012 года

Если и доверять свою безопасность и сохранность имущества, то только профессионалам. Достаточно много частных охранных компаний сегодня конкурируют между собой за право занимать лидирующие места на рынке охранных услуг. Но при выборе охранной компании клиент в первую очередь смотрит на ее репутацию и престижность.

Хороший старт

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» зарекомендовал себя как надежная компания еще с 2012 года. С каждым годом компания набирает темп и расширяет свои возможности. Охранная компания имеет свои филиалы во многих городах Украины. Главный офис находится в г. Киев, больше информации на https://ohholding.com.ua/.

Более 30 000 объектов уже находятся под защитой компании. Огромное количество клиентов пользуются охранными услугами «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» и остаются довольными качеством обслуживания. Компания имеет все разрешительные документы, лицензии и сертификаты на свою деятельность.

Квартирный вопрос

Как избежать взломов и краж? Охрана квартир в Киеве и в других городах стала самой востребованной услугой в крупных мегаполисах. Обеспечение безопасности объектов невозможно без использования современных охранных систем. Поэтому оптимальное решение для защиты жилья и имущества – это установка охранной сигнализации.

С чего начинается охрана жилья?

Пультовая охрана квартиры – это круглосуточный мониторинг вашего объекта. Вам не надо тратить время на поиски охранного оборудования, достаточно позвонить и заказать охрану. Эксперты «ОХРАННОГО ХОЛДИНГА» проконсультируют и подберут индивидуальную систему охраны, установят и подключат к собственному пульту централизованного наблюдения за считанные часы. Чтобы не произошло, в случае тревоги выезжает группа быстрого реагирования.

Широкий выбор услуг компании предоставляет возможность подобрать нужную защиту для вашего жилья:

  1. Пультовая охрана квартир, охрана коттеджей и частных домов.
  2. Охранная сигнализация и тревожная кнопка.
  3. Извещатели утечки газа, возгорания и затопления.
  4. Видеонаблюдение.
  5. Пожарная сигнализация.

Помимо охраны жилья, охранное агентство работает в таких направлениях как охрана бизнеса, физическая охрана, техническая безопасность, пожарная защита, услуги телохранителя. 

Преимущества услуги охраны жилья «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» подтверждается отзывами

Поставив свое жилье под охрану, вы получаете:

  • круглосуточное наблюдение и контроль;
  • оповещение о тревогах;
  • оперативное прибытие группы быстрого реагирования;
  • использование современного оборудования;
  • постоянная техподдержка специалистов;
  • страховые обязательства перед клиентом.

Качественный подход

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» в Киеве имеет огромный офис с наличием собственного тренировочного центра для подготовки профессиональных охранников, спортивно-стрелковый клуб, учебные классы для развития профильных специалистов, большое количество спецавто. Охранная компания предлагает качественную охрану, и что немаловажно – доступную для клиента. 

К безопасности нужно подходить с умом! 

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Теги: Охранный холдинг
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