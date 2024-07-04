Olympic Dreams масштабируется: в Австрии прошел кемп по 5 видам спорта для юных атлетов

Юные спортсмены из пострадавших во время полномасштабного российского вторжения городов Украины – Бучи, Ирпеня и Чернигова – провели почти месяц интенсивных тренировок в Австрийских Альпах. 12-й кемп проекта Olympic Dreams завершился торжественным событием в Посольстве Украины в Австрии 28 июня, приуроченным ко Дню Конституции Украины.

"Поддержка олимпийского резерва Украины, создание условий для тренировки спортсменов, несмотря на разрушенную спортивную инфраструктуру, для новых побед украинского спорта является чрезвычайно важной задачей, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец. – Мы приветствуем проект Olympic Dreams с его миссией и благодарим многочисленных австрийских партнеров, при поддержке которых проведенный кемп был успешным".

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец

Около 60 юных спортсменов во время пребывания в лагере совершенствовали свои навыки в 5 видах спорта – дзюдо, вольной борьбе, баскетболе, волейболе и настольном теннисе. Организаторы кемпа создали не только комфортные условия для тренировок, но и подготовили разнообразную культурно-познавательную программу пребывания для украинских молодых атлетов.

Представитель UA civile aid Koetschach-Mauthen Инго Ортнер, президент Soroptimist International Austria Элит Тьорн Вальсасина-Цайлер и СЕО проекта Olympic Dreams Александра Новикова

"Проект поддержки талантливой молодежи во время войны, который мы начали в марте 2022 года, имеет конкретные результаты. За это время подопечные проекта завоевали более 100 медалей на международной арене и более 1000 медалей – на турнирах национального уровня, – рассказал инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко. – Мы продолжаем работать над организацией новых спортивных кемпов в этом сезоне. Но впереди зима, и актуальным является поиск безопасных условий тренировки для наших девушек и парней на этот период".

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко

После традиционной мемориализации воинов ВСУ минутой молчания и официальной части, юные атлеты продемонстрировали австрийским почетным гостям многообразие украинских вышиванок.

Настоящей украинской кухней в Вене угощал ресторан Odessa, который входит в состав BATONI Групп. Ведущей дипломатического мероприятия стала Марыся Горобец.

На торжественном мероприятии прозвучали слова благодарности всем партнерам и организациям, которые присоединились к проведению лагеря в Австрии и поддерживают проект на постоянной основе. Это – отделение Национального олимпийского комитета в Киевской области, Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация дзюдо Украины, горсоветы Ирпеня и Бучи.

Вместе с командой проекта, Александрой Новиковой, Кареном Балаяном и Александрой Старковой, Olympic Dreams представляла также и его амбассадорка, майор ВСУ Елена Павлова.

Депутат Ирпенского городского совета и майор ВСУ Елена Павлова, заместитель Бучанского городского головы по гуманитарным вопросам, генеральный секретарь проекта Olympic Dreams Александра Старкова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец

Особая благодарность – австрийским партнерам, которые обеспечили спортивную и развлекательную инфраструктуры для детей: Kiwanis Club Gailtal, местным школам (Dir. Susanne Kofler-Heyrowsky, Dir. Gernot Nußbaumer), Ассоциации школьного сообщества Hermagor, Альпийскому клубу Obergailtal-Lesachtal, OSK Kötschach-Mauthen, Муниципалитету Kötschach-Mauthen, Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten, Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen, LR Sara Schaar, Arno Arthofer, Lions Club Hermagor, Soroptimist Club Hermagor, Nassfeld Cable Cars, Gailtalbahn, NLW Tourism.

А также личная благодарность Наталье Рохе, Мартине Раннер и Инго Ортнеру – надежным партнерам Olympic Dreams в живописной земле Каринтии.

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, руководитель Kiwanis Austria Франц Хольцер и представитель UA civile aid Koetschach-Mauthen Инго Ортнер

Напомним, что проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams реализуется Благотворительным фондом "Майбутнє – дітям" уже более двух с половиной лет. За это время проведено 12 лагерей в 7 странах: Израиле, Греции, Кипре, Испании, Словакии, Японии и Австрии. Сейчас начата подготовка к новому тренировочному кемпу.

Фото: Ольга Писаренко

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