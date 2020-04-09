OMGagency запустило социальную инициативу #даруйповітря

Нет ничего более ценного и важного жизни человека. Именно поэтому команда первого комьюнити агентства в Украине OMGagency запустила социальную инициативу #даруйповітря.

Цель проекта - спасти минимум 2000 тысячи жизней в ближайшие месяцы, а в перспективе помочь спасти десятки тысяч жизней в масштабе всего государства.

Как мы все знаем, в мире сейчас большой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Только они могут спасти жизнь человека, когда у него начали развиваться осложнения. В Украине таких аппаратов критически мало: 1870 аппаратов на 41,8 млн. населения. Страны всего мира стоят в очереди на их приобретение. Поэтому аппараты физически невозможно приобрести и доставить ранее конца лета.

#даруйповітря - это инициатива направлена ​​на сбор средств 24-х ИВЛ.

Украине очень повезло, что партнер проекта Украинская биржа благотворительности, уже забронировала в США 50 таких аппаратов, 24 из которых сразу отправят в каждую область, как только мы соберем средства. Поставка планируется на май, в период, когда ожидается пик заболевших. УББ также поможет закупить, доставить и установить аппараты в больницы.

Общая стоимость ИВЛ: 18000000 грн.

Присоединиться и перевести средства можно вот здесь: страница проекта

Нашу инициативу уже поддержали многие известные украинские блогеры и артисты. Среди них Алёна Алёна, Майкл Щур, Алина Паш, Настя Каменских, Ярмак. Ежедневно к этой инициативе присоединяются сотни известных людей. Следить за новыми событиями нужно на сайте даруйповітря.com.ua

Мы не можем сейчас изменить мир, но можем спасти жизни тех, кто его изменит.

Дари воздух - спасай жизни!