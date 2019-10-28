Онлайн-платформа LNZ расширила присутствие в Сети

У онлайн-платформы LNZ появились каналы в Telegram и Viber в которых можно задать свои вопросы и быть уверенным в получении квалифицированных ответов. Совсем недавно работа группы была выведена на новый уровень:

- Поддержка стала быстрее и доступнее (ведь это важно для своевременного реагирования), для этого в чате постоянно присутствует агроном;

- Появилось больше полезной и авторской информации, например, еженедельный обзор вредоносных объектов различных сельскохозяйственных культур, средние цены стоимости продукции и многое другое.

Так же на сайте много полезных агро-инструментов: прогноз погоды, цены на элеваторах, цены на топливо и валюту, калькулятор дохода. Специальный агрономический прогноз погоды, который доступен по ссылке: https://lnzweb.com/agro-tools/weather , отображает 7-дневный почасовой подробный прогноз погоды для вашего населенного пункта и рекомендации по часам посева и опрыскивания. В прогнозе погоды доступна информация о силе и направлении ветра, влажности воздуха, точке росы и ее наличие, температуре почвы и ее влажности, вероятности осадков, УФ-индексе, давлении.

Вступить в группы LNZ web можно по ссылкам ниже:

Telegram: https://t.me/LNZ_web

Viber: https://bit.ly/2VlNsFB