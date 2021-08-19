Онлайн-школа от БУКИ: английский и математика – это легко

Компания БУКИ постоянно работает над новыми образовательными решениями для репетиторов и своих клиентов. Именно с мыслью о них был создан новый продукт – онлайн-школа математики и английского языка. Школа работает в более закрытом формате, чем общий каталог репетиторов БУКИ и предлагает услуги исключительно проверенных преподавателей (тех, которые прошли тестирование, собеседования), работающих по предварительно разработанной программе.

Уже сейчас в школу присоединилось 120 высококвалифицированных индивидуальных репетиторов, которые провели более 50 000 уроков для 1500 учеников.

В чем особенность онлайн-школы от БУКИ, кто может в ней учиться и какова стоимость обучения — об этом далее.

Миссия и принципы онлайн-школы

Опыт сервиса BUKI позволил досконально исследовать все потребности и пожелания обеих сторон учебного процесса: клиентов и репетиторов.

Очень часто ученики и их родители не хотят тратить время и усилия на выбор преподавателей, обсуждение формата уроков, решение финансовых вопросов. Им важно решить свою проблему, например, подготовиться к экзамену или выполнить домашнее задание с ребенком.

С другой стороны, бывают репетиторы, которые не желают заниматься менеджментом или не умеют грамотно организовывать занятия и решать технические вопросы. Благодаря EasyEnglish и EasyMath такие учителя имеют возможность заниматься исключительно тем, что получается у них лучше всего — преподаванием. Внутренние специалисты онлайн-школы позаботились обо всем остальном — формировании графика занятий, оплате, переносе уроков, поиске методического материала, увеличении клиентской базы и тому подобное.

Основной миссией нового продукта является удовлетворение тех потребностей репетиторов и учеников, которые не совпадают с возможностями сервиса Буки.

Онлайн-школа от БУКИ это...

Возможность учиться у лучших, проверенных педагогов по специально разработанной, авторской программе курсов. Обучение проходит в режиме онлайн с использованием современных технологий связи, а также интерактивных инструментов, помогающих максимальному объяснению, изучению и усвоению учебного материала. Сейчас в школе есть возможность изучать математику и английский язык, что являются наиболее востребованными предметами на рынке согласно внутренней статистистике Буки. Как показывает практика, для освоения этих дисциплин, большинству школьников не хватает стандартной школьной программы, несмотря на то, что обе дисциплины являются обязательными для ВНО.

Кроме этого, английский язык не менее распространен среди аудитории, изучающей предмет для личного и профессионального развития. Знание иностранного языка на высоком уровне дает преимущества на рынке труда, а также позволяет свободно путешествовать, расширять круг знакомств в разных уголках мира, учиться и работать за рубежом.

Какие основные преимущества обучения в онлайн-школе по сравнению с занятиями с репетитором, работающий автономно?

Контроль качества образования — компания несет ответственность за качество и эффективность образовательных услуг в рамках школы.

Проверка знаний преподавателей — каждый репетитор онлайн-школы гарантированно является высококвалифицированным специалистом, который прошел многоэтапную проверку.

Оплата услуг репетиторов происходит исключительно посредством онлайн-школы, гарантирует финансовую безопасность обеих сторон.

Первый урок перед началом языкового курса — бесплатный.

Кто может учиться в школе?

Абсолютно каждый, кто желает повысить свой уровень знаний по английскому языку или математике. Учитывая индивидуальный формат проведения уроков, нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по уровню подготовки учащихся или иных условий. Поэтому в школе, как и с репетиторами Буки, могут учиться все желающие.

Каждый клиент сам решает как долго он желает заниматься с репетитором и выбирает курс с желаемым количеством занятий. Согласно пожеланиям самого ученика и его уровнем подготовки, в индивидуальном порядке назначается преподаватель на весь курс уроков. Программа разрабатывается индивидуально, в зависимости от пожеланий, целей и стартовой подготовки ученика. Каждый сам решает, какая частота уроков для него оптимальной. График занятий — гибкий и максимально подстроен под клиента. После прохождения одного курса, ученик может сделать паузу, или же продолжить обучение и приобрести следующий.

Стоимость уроков

Первое занятие по английскому языку или математике в школе бесплатное. Его цель: определить уровень подготовки ученика, изучить его пожелания и требования, познакомиться поближе, чтобы обработать программу обучения специально для него.

Такой формат дополнительных уроков не повлиял на их стоимость. В EasyEnglish и EasyMath удалось сохранить среднюю ставку занятия с репетиторами по предметам английский язык и математика. Стоимость одного урока с обеих дисциплин стартует от 190 грн, а максимально может составлять 250 грн. Самая выгодная цена действует при покупке курса с наибольшим количеством уроков. Со всеми тарифами EasySchool можно ознакомиться на сайте.

Цены на занятия в онлайн-школе являются постоянными и не колеблются под влиянием различных факторов. Как видите, стоимость занятий не зависит от:

предмета;

назначенного репетитора;

уровня подготовки ученика;

сезона и тому подобное.

Благодаря онлайн-школе от БУКИ, каждый может выбрать для себя лучшее решение. Репетиторы ищут учеников на сайте БУКИ, самостоятельно планируют занятость и программу занятий, или же занимаются в рамках школы, пройдя тщательную проверку, и не беспокоятся о других вопросах.

Учащиеся самостоятельно выбирают репетитора среди тысячи анкет, или же доверяют свой выбор методистам онлайн-школы и изучают предметы по нашей программе. Так или иначе, возможности профессионального развития репетиторов, а также получение новых знаний для учеников неограниченны.