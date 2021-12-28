ООО "УЭБ" провела итоговое собрание по продаже необработанной древесины

24 декабря 2021 года состоялось итоговое собрание участников рынка – партнеров ООО "Украинская энергетическая биржа" по направлению "Необработанная древесина и пиломатериалы". В собрании также приняли участие представители ведущих деревообрабатывающих предприятий и профильных ассоциаций, ГАЛРУ, НКЦБФР и народные депутаты Украины.

На мероприятии обсудили итоговые результаты полугодовой работы товарного биржевого рынка по продаже необработанной древесины . Напомним, с первого июля 2021-го года необработанная древесина, заготавливаемая государственными лесными хозяйствами, должна была продаваться исключительно на торгах лицензированных товарных бирж, одной из которых и выступает ООО "УЭБ".

В целом на мероприятии старт биржевого рынка древесины признан успешным, однако обсудили и ряд вопросов, которые следует решить в ближайшее время.

"Сейчас мы постоянно находимся в тесном диалоге с участниками рынка, проводим встречи как на территории деревообработчиков, так и приглашаем их в Киев. Мы уже видим положительные сдвиги.

И если в июле-августе процесс биржевых торгов был для рынка достаточно новым, то сейчас можно с уверенностью утверждать, что мы на верном пути: увеличивается количество участников торгов, объемы продаж и проценты исполненных договоров. Договорились продолжать и совершенствоваться", – отметил Константин Шевчук, заместитель генерального директора ТБ "УЭБ".

Как отметили представители биржи, они и дальше будут проводить мероприятия с деревообработчиками по всей территории Украины с целью усовершенствования процесса биржевой торговли.