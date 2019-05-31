Опыт BBC: в Киеве расскажут о создании оригинального контента

Мероприятие состоится 21 - 22 июня в Первом конференц холле (MAINHALL). Вход на конференцию – по билетам
В Киеве 21-22 июня во Первом конференц холле (MAINHALL) состоится конференция «Как сделать ваш контент оригинальным и вдохновляющим. Опыт BBC».
Спикеры:
- Najiba Kasraee, основатель и редактор сайтов BBC Academy International;
- Chris Gibson, редактор BBC Minute;
- Jonathan Munro, глава BBC Newsgathering;
- Patrick Clahane, Digital Media журналист.
Темы конференции:
- что делает историю уникальной и заметной в потоке ежедневного информационного шума;
- проверка на достоверность контента из традиционных новостных источников и социальных сетей;
- цифровой сторителинг (новостные и неновостные истории). Как создать качественный контент и редактировать его с помощью вашего смартфона;
- как создать идеальное видео, какие открывающие кадры работают и как соблюсти баланс между видео и текстом;
- использование социальных сетей для создания и продвижения вашего контента, сила # хэштега;
- почему качественная графика важна при создании цифрового контента;
- как найти новую аудиторию и удержать существующую и взаимодействовать с женской и молодой аудиторией;
- вызовы, с которыми сталкивается каждый при работе с поколением Z.
С программой конференции можно ознакомиться по ссылке
Место проведения мероприятия: Первый конференц хол (Mainhall) Владимирская, 49а.
Конференция будет проводиться на английском языке с синхронным переводом.
Вход на мероприятие по билетам:
- 1 день (21 июня) цена 4200 грн;
- 2 день (22 июня) цена 4200 грн;
- 2 дня (21-22 июня) цена 6800 грн.
Для групп действуют скидки и специальные предложения. Больше информации по телефону 0673324274
Регистрация по ссылке