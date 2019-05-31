Опыт BBC: в Киеве расскажут о создании оригинального контента

В Киеве 21-22 июня во Первом конференц холле (MAINHALL) состоится конференция «Как сделать ваш контент оригинальным и вдохновляющим. Опыт BBC».

Спикеры:

Najiba Kasraee, основатель и редактор сайтов BBC Academy International;

Chris Gibson, редактор BBC Minute;

Jonathan Munro, глава BBC Newsgathering;

Patrick Clahane, Digital Media журналист.

Темы конференции:

что делает историю уникальной и заметной в потоке ежедневного информационного шума;

проверка на достоверность контента из традиционных новостных источников и социальных сетей;

цифровой сторителинг (новостные и неновостные истории). Как создать качественный контент и редактировать его с помощью вашего смартфона;

как создать идеальное видео, какие открывающие кадры работают и как соблюсти баланс между видео и текстом;

использование социальных сетей для создания и продвижения вашего контента, сила # хэштега;

почему качественная графика важна при создании цифрового контента;

как найти новую аудиторию и удержать существующую и взаимодействовать с женской и молодой аудиторией;

вызовы, с которыми сталкивается каждый при работе с поколением Z.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке

Место проведения мероприятия: Первый конференц хол (Mainhall) Владимирская, 49а.

Конференция будет проводиться на английском языке с синхронным переводом.

Вход на мероприятие по билетам:

1 день (21 июня) цена 4200 грн;

2 день (22 июня) цена 4200 грн;

2 дня (21-22 июня) цена 6800 грн.

Для групп действуют скидки и специальные предложения. Больше информации по телефону 0673324274

Регистрация по ссылке