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31.05.2019, 11:03

Опыт BBC: в Киеве расскажут о создании оригинального контента

Опыт BBC: в Киеве расскажут о создании оригинального контента - Фото

Мероприятие состоится 21 - 22 июня в Первом конференц холле (MAINHALL). Вход на конференцию – по билетам

В Киеве 21-22 июня во Первом конференц холле (MAINHALL) состоится конференция «Как сделать ваш контент оригинальным и вдохновляющим. Опыт BBC».

Спикеры:

  • Najiba Kasraee, основатель и редактор сайтов BBC Academy International;
  • Chris Gibson, редактор BBC Minute;
  • Jonathan Munro, глава BBC Newsgathering;
  • Patrick Clahane, Digital Media журналист.

Темы конференции:

  • что делает историю уникальной и заметной в потоке ежедневного информационного шума;
  • проверка на достоверность контента из традиционных новостных источников и социальных сетей;
  • цифровой сторителинг (новостные и неновостные истории). Как создать качественный контент и редактировать его с помощью вашего смартфона;
  • как создать идеальное видео, какие открывающие кадры работают и как соблюсти баланс между видео и текстом;
  • использование социальных сетей для создания и продвижения вашего контента, сила # хэштега;
  • почему качественная графика важна при создании цифрового контента;
  • как найти новую аудиторию и удержать существующую и взаимодействовать с женской и молодой аудиторией;
  • вызовы, с которыми сталкивается каждый при работе с поколением Z.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке 

Место проведения мероприятия: Первый конференц хол (Mainhall) Владимирская, 49а.

Конференция будет проводиться на английском языке с синхронным переводом.

Вход на мероприятие по билетам:

  • 1 день (21 июня) цена 4200 грн;
  • 2 день (22 июня) цена 4200 грн;
  • 2 дня (21-22 июня) цена 6800 грн.

Для групп действуют скидки и специальные предложения. Больше информации по телефону 0673324274

Регистрация по ссылке

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Теги: конференция, контент
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