Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
22.10.2020, 13:53

Особенности выбора автомобильных шин

Особенности выбора автомобильных шин - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ниже разберем основные рекомендации и советы, которые помогут сделать правильный выбор

Выбор автомобильной резины может вызвать серьезные сложности, поскольку современный рынок предлагает множество видов шин от разных производителей. Для каждого типа характерны определенные параметры, свойства и состав, использующийся для производства. Ниже разберем основные рекомендации и советы, которые помогут сделать правильный выбор.

Размеры резины и маркировка

Размеры покрышки указываются на боковине колеса, маркировка обозначает следующие параметры:

  • ширина протектора в миллиметрах;
  • габариты профиля;
  • внутренний диаметр изделия;
  • показатель нагрузки;
  • индекс скорости.

Если вы планируете приобрести шины в Киеве и выбираете низкий профиль, такая резина обеспечит более качественную управляемость. В то же время этот тип покрышек более шумный. Индекс скорости обозначает наиболее высокую скорость, при движении с которой резина сможет выдерживать номинальную нагрузку.

шины

Премиум-сегмент

Резина этого класса в среднем ходит не менее 25-40 тысяч км. Это обеспечивается за счет использования качественных материалов при изготовлении. Такой пробег возможен при нормальных условиях эксплуатации. Кроме того, резина премиум-класса значительно выигрывает в тормозных параметрах, а также предотвращает быстрый износ сцепления. Качественные шины способствуют экономии горючего и снижают шумность при движении. Покупать их выгодно в магазине rezina.ua, который является является официальным дилером Michelin, Goodyear, Tigar, Fulda, BF Goodrich, Dunlop и дае 2 гда гарантии на все шины.

Средний ценовой диапазон

Неплохая, но менее качественная альтернатива премиальным моделям. Срок службы несколько ниже, зато характеристики управляемости и торможения остаются на уровне. Резина, относящаяся к среднему ценовому диапазону, характеризуется отличным соотношением стоимости и качества. Если ваш стиль вождения не агрессивный, срок службы шин будет вполне приличный.

Бюджетная продукция

Наиболее доступный в плане стоимости вариант. Экономия – всегда риск, причем, как правило, не оправданный. В теплое время года летняя резина работает так же, как покрышки премиум-сегмента, но только при условии езды по сухому покрытию. Быстрая езда по мокрому асфальту не рекомендуется, поскольку дешевые покрышки значительно ухудшают управляемость.

Что касается сезонности, то всю продукцию можно разделить на летнюю и всесезонную. Первая предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от +7 градусов и выше. Зимняя резина бывает шипованной и не шипованной. Первый вариант больше подойдет для езды по гололеду.

Отправить:
Распечатать:
Теги: автомобиль, шины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 