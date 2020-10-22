Особенности выбора автомобильных шин

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Выбор автомобильной резины может вызвать серьезные сложности, поскольку современный рынок предлагает множество видов шин от разных производителей. Для каждого типа характерны определенные параметры, свойства и состав, использующийся для производства. Ниже разберем основные рекомендации и советы, которые помогут сделать правильный выбор.

Размеры резины и маркировка

Размеры покрышки указываются на боковине колеса, маркировка обозначает следующие параметры:

ширина протектора в миллиметрах;

габариты профиля;

внутренний диаметр изделия;

показатель нагрузки;

индекс скорости.

Если вы планируете приобрести шины в Киеве и выбираете низкий профиль, такая резина обеспечит более качественную управляемость. В то же время этот тип покрышек более шумный. Индекс скорости обозначает наиболее высокую скорость, при движении с которой резина сможет выдерживать номинальную нагрузку.

Премиум-сегмент

Резина этого класса в среднем ходит не менее 25-40 тысяч км. Это обеспечивается за счет использования качественных материалов при изготовлении. Такой пробег возможен при нормальных условиях эксплуатации. Кроме того, резина премиум-класса значительно выигрывает в тормозных параметрах, а также предотвращает быстрый износ сцепления. Качественные шины способствуют экономии горючего и снижают шумность при движении. Покупать их выгодно в магазине rezina.ua, который является является официальным дилером Michelin, Goodyear, Tigar, Fulda, BF Goodrich, Dunlop и дае 2 гда гарантии на все шины.

Средний ценовой диапазон

Неплохая, но менее качественная альтернатива премиальным моделям. Срок службы несколько ниже, зато характеристики управляемости и торможения остаются на уровне. Резина, относящаяся к среднему ценовому диапазону, характеризуется отличным соотношением стоимости и качества. Если ваш стиль вождения не агрессивный, срок службы шин будет вполне приличный.

Бюджетная продукция

Наиболее доступный в плане стоимости вариант. Экономия – всегда риск, причем, как правило, не оправданный. В теплое время года летняя резина работает так же, как покрышки премиум-сегмента, но только при условии езды по сухому покрытию. Быстрая езда по мокрому асфальту не рекомендуется, поскольку дешевые покрышки значительно ухудшают управляемость.

Что касается сезонности, то всю продукцию можно разделить на летнюю и всесезонную. Первая предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от +7 градусов и выше. Зимняя резина бывает шипованной и не шипованной. Первый вариант больше подойдет для езды по гололеду.