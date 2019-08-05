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пресс-релиз
05.08.2019, 11:28

Осознанное родительство - исследование Philips Avent

Осознанное родительство - исследование Philips Avent - Фото

Результаты исследования показывают – почти все мамы отмечают, что хотели бы видеть большее участие со стороны отцов в уходе за новорожденным

В июне 2019 года по инициативе известного производителя детских товаров Philips Avent проведено исследование об участии отца в грудном вскармливании с участием 3500 женщин во всем мире. Анализ полученных результатов и публикация работы на портале GlobeNewswire совпала с началом Всемирной недели грудного вскармливания. Редакция интернет-магазина Panama предлагает обзор статьи, из которого вы узнаете мнение респондентов в этом важном вопросе. 

Результаты исследования Philips Avent показывают почти все мамы отмечают, что хотели бы видеть большее участие со стороны отцов в уходе за новорожденным. В этом вопросе 81% опрошенных мужчин заявляет о желании помочь. Это может проявляться по-разному например, в одних ситуациях это может быть моральная поддержка, а в других помощь с подготовкой посуды, мытьем, стерилизацией. Большинство партнеров (82%) успокаивают ребенка, менее половины (46%) чистят молокоотсосы и бутылочки для следующего кормления, и только 41% тратит время на изучение особенностей кормления.

Такие данные свидетельствуют о том, что все еще есть некоторые ситуации, связанные с уходом за новорожденным, которые традиционно закреплены за мамой, и существует потребность в информировании партнеров. Это отражено в результатах исследований, которые показывают, что 76% матерей считают, что их партнеры могут оказывать существенную поддержку в первые месяцы жизни ребенка, если они будут более осведомлены. 

В сообщении также отмечается, что польза кормления грудью для здоровья неоспорима, при этом существуют и другие исследования, показывающие, что количество тех, кто отдает предпочтение естественному питанию с момента рождения ребенка остается высоким около 60-95%, но со временем их становится все меньше. В этом случае ключевую роль играет постоянная поддержка со стороны отцов, особенно в связи с тем, что многим женщинам приходится совмещать материнство с карьерой. 

По результатам наблюдений установлено, что женщины, которые получают поддержку от партнера, с большей вероятностью будут кормить грудью дольше, в то время как участие в этом процессе отца способствует установлению эмоциональной связи между ним и младенцем в послеродовой период. Было доказано, что в будущем такой подход способствует снижению вероятности когнитивной задержки и содействуют увеличению веса у недоношенных детей.

Профессор Майкл Абу-Дакн, главный врач гинекологии в больнице Св. Иосифа в Берлине и специалист по теме отцовско-младенческой связи считает, роль отца за последние десятилетия изменилась: “Мужчины теперь гораздо охотнее участвуют в воспитании детей. Кроме того, что отцы чаще присутствуют при родах, они также принимают на себя часть обязанностей по уходу за младенцем”.

Поднимая такие важные вопросы для обоих родителей, как питание и воспитание ребенка, специалисты компании делятся знаниями и предлагают решения, чтобы упростить уход за новорожденным. Например, исследования с использованием ультразвуковой технологии для визуализации и записи грудного вскармливания позволили Philips Avent разработать решения, поддерживающие естественные рефлексы. 

Сотрудничество с медиками в течение более тридцати лет определяет экспертный статус компании Philips Avent в области здорового питания и развития ребенка, что позволяет создавать полезные и качественные аксессуары, а заказать их в Украине с быстрой доставкой по Киеву и другим городам вы сможете перейдя по этой ссылке https://panama.ua/brand/24307/.

 

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Теги: грудное вскармливание, Philips Avent
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