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15.03.2019, 10:05

Отдых в Египте: какой курорт лучше

Отдых в Египте: какой курорт лучше - Фото

Менеджеры туроператора TUI помогут подобрать оптимальный отель с лучшим соотношением цены и качества

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Если речь заходит об отдыхе в Египте – путешественники вспомнят о Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В этой стране также можно отдохнуть на таких курортах как Саль Хашиш, Макади Бэй, Сома Бэй, Эль-Гуна и даже Дахаба. Нельзя однозначно сказать, какой из них – лучший. Ведь у каждого свои особенности. Поэтому выбирая туры в Египет на tui.ua/countries/egypt, есть смысл почитать о каждом. Но поговорим о самых популярных курортах и их районах.

Фантастический подводный мир Шарм-эль-Шейха

Этот курорт – непобедимый лидер в Египте. А все потому, что подводная жизнь Красного моря тут вне конкуренции. Сюда непременно стоит ехать любителям водных развлечений и дайвинга. Возвращаться захочется снова и снова.

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1.   Наама-Бэй – скучно не будет. Дискотеки, рестораны, кафе, магазины – сосредотачиваются в этом районе Шарма. Это самая благоустроенная и старая часть города.

2.   Шаркс-Бэй – роскошь кораллового рифа. В отличие от предыдущего района, этот – новый. Объединил на своей территории высококлассные отели. Тут потрясающие, никем нетронутые рифы.

3.   Шарм-эль-Майя – тут же Старый город. Знаменитый Old Market находится тут. Район знаменит песчаными пляжами. Отсюда же уходят яхты в красивейший заповедник Рос-Мохаммед.

4.   Набк – самый быстрорастущий район. Любители новых отелей должны ехать сюда. Неподалеку раскинулся одноименный заповедник, который обязателен к посещению.

Хургада – когда отпуск не хочется ограничивать купанием

Пляжные вечеринки и изобилие клубов, будто магнитом притягивают сюда молодежь, а множество активностей и развлечений приходятся по душе семьям с детьми. Пожалуй, один из самых универсальных курортов, легко удовлетворяющих потребности всех гостей.

1.   Эль-Дахар – исторический центр. Интересные достопримечательности родом из прошлого соседствуют с развлекательными центрами, кафе и ресторанами, магазинами. Тут всегда многолюдно и шумно.

2.   Саккала – современный центр для любителей активного отдыха. Здесь и катание на бананах, и виндсерфинг, и дайвинг.

3.   Новая Хургада – любимая туристами-европейцами. Десятки отелей с потрясающими пляжами, в них созданы все условия для максимально комфортного отдыха.


Выбирая отель для отдыха в Египте, учитывайте месторасположение, в соответствии со своими пожеланиями. Понимая, чего больше хочется от отпуска – активности или релакса – легко определиться, зная некоторые особенности районов. Менеджеры туроператора TUI помогут подобрать оптимальный отель с лучшим соотношением цены и качества. Позвоните по номеру 044 299 77 88 и убедитесь в этом лично.

 

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Теги: Египет, отдых
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