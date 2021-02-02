Отличия и принцип работы фильтра воды

Фильтры для воды – установки, помогающие избавляться от примесей, присутствующих в воде. Такая очистка способствует превращению грязной и непригодной для использования человеком жидкости в чистую воду, которую можно не только применять для технических нужд, но и пить. Фильтры для воды и системы очистки воды – это названия достаточно больших категорий устройств, которые условно можно подразделить на 2 группы – бытовые фильтры и устройства для подготовки питьевой воды. В чем разница? Отличаются эти виды оборудования степенью очистки, которую могут обеспечить – вода для питья должна быть избавлена от всех видов загрязнений, в том числе – бактерий.

Фильтры для воды – это очень разные по конструкции и принципу работы устройства. Среди популярных домашних вариантов – компактный и недорогой фильтр кувшин для воды, многоступенчатые системы, установки обратного осмоса. Как работают эти варианты оборудования и чем отличаются между собой кроме размеров и цены?

Принцип работы устройств

Один из самых простых вариантов для очистки воды – фильтр-кувшин. Стоит такое устройство недорого, помогает очищать воду для питья и приготовления пищи, работает быстро. Конструкция состоит из двух основных частей – самого кувшина для сбора очищенной воды и фильтрующего элемента- крышки. Под крышкой установлен картридж, через который вода протекает для попадания в кувшин. В процессе прохождения через "препятствие" вода очищается до допустимых норм для употребления ее в пищу.

Еще одно простое и недорогое решение – фильтр-насадка на кран. При скромных размерах такой фильтр обладает вдвое большим ресурсом, чем картридж кувшина, а вот принцип очистки схож. Вода проходит через картридж насадки под действием напора (в кувшине – гравитации). Фильтр-насадка – идеальный выбор фильтрующего элемента для дачи и поездок. Его маленький размер позволяет без каких-либо сложностей перевозить устройство.

Намного большей эффективностью – способностью приводить воду к высоким показателям очистки и рабочим ресурсом – обладают стационарные фильтры. Такое оборудование соединяется с системой водоподачи с помощью гибкого шланга и проводит очистку всей поступающей в кран жидкости. Она не ограничена объемом и может использоваться для питья и приготовления пищи. Скорость очистки стационарными фильтрами высокая, качество очистки – отличное, работают системы даже при низком напоре воды в водопроводе.

Фильтры под мойку устанавливаются под кухонной раковиной и подают очищенную воду через отдельный кран. Таким образом вы можете пользоваться как прошедшей очистку жидкостью, так и водопроводной водой для технических нужд. Качество очистки у таких фильтров высокое, ведь проводится она многоступенчато (5 этапов). Важное условие для использования такого фильтра – хороший напор воды в водопроводе.

Системы обратного осмоса, пожалуй, по праву можно назвать лучшими фильтрующими установками. Они полностью избавляют от лишних элементов, проводя и бактериальную очистку. Скорость работы таких фильтров очень высокая, рабочий ресурс – длительный. Данная технология позволяет очищать даже очень грязную воду, которая изначально не пригодна не только для питья, но и для технических нужд.

При фильтрации по принципу обратного осмоса вода проходит через особые мембраны, которые не пропустят ничего, кроме молекул кислорода и водорода. Любые примеси, соли, бактерии, вирусы через фильтрующую мембрану не проникнут. Результат работы системы – в краткие сроки вы получаете большой объем идеально чистой воды. Современные системы могут быть оснащены минерализатором, который насыщает уже подготовленную жидкость полезными микроэлементами. Единственный минус таких систем – их цена. Но затраты окупаются быстро, а здоровье, обеспеченное чистейшей водой – бесценно.

Источник статьи: pershavoda.com