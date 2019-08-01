ОТП Лизинг подал в суд на Ушицкий комбинат стройматериалов

Между компанией ОТП Лизинг и компанией «Ушицкий комбинат строительных материалов» в 2013 году было заключено 4 договора финансового лизинга на общую сумму 2,88 млн. долл. США в эквиваленте. В соответствии с заключенными договорами, клиент обязан ежемесячно погашать задолженность согласно графику платежей.

Начиная с 2015 года компания ОТП Лизинг постоянно согласовывала реструктуризации графиков на условиях клиента и принимала предложения по погашению задолженности. ОТП Лизинг неоднократно связывался с владельцами предприятия «Ушицкий комбинат строительных материалов», которые находятся в Москве, но это не дало результата.

Клиент перестал платить лизинговые платежи с начала 2019 года, поэтому компания ОТП Лизинг была вынуждена обратиться в Хозяйственный суд Житомирской области для решения данного вопроса, то есть для взыскания задолженности в полном объеме. На сегодня задолженность по действующим договорам лизинга составляет 18,6 млн. грн.

ООО «ОТП Лизинг» - универсальная лизинговая компания, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group, которая в течение десятилетий имеет надежную репутацию во всей Европе. Компания «ОТП Лизинг» была основано в июне 2008 года как дочернее предприятие АО «ОТП Банк». «ОТП Лизинг» работает во всех сегментах рынка с ведущими производителями техники, спецтехники и автотранспорта, предоставляя услуги лизинга.

ПАО «Ушицкий комбинат строительных материалов» - комбинат, основным направлением деятельности которого является выпуск гранитного щебня.