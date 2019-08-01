Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
01.08.2019, 15:44

ОТП Лизинг подал в суд на Ушицкий комбинат стройматериалов

ОТП Лизинг подал в суд на Ушицкий комбинат стройматериалов - Фото

В ОТП Лизинг заявляют, что вынуждены обратиться в Хозсуд Житомирской области, поскольку клиент перестал платить лизинговые платежи с начала 2019 года

Между компанией ОТП Лизинг и компанией «Ушицкий комбинат строительных материалов» в 2013 году было заключено 4 договора финансового лизинга на общую сумму 2,88 млн. долл. США в эквиваленте. В соответствии с заключенными договорами, клиент обязан ежемесячно погашать задолженность согласно графику платежей.

Начиная с 2015 года компания ОТП Лизинг постоянно согласовывала реструктуризации графиков на условиях клиента и принимала предложения по погашению задолженности. ОТП Лизинг неоднократно связывался с владельцами предприятия «Ушицкий комбинат строительных материалов», которые находятся в Москве, но это не дало результата.

Клиент перестал платить лизинговые платежи с начала 2019 года, поэтому компания ОТП Лизинг была вынуждена обратиться в Хозяйственный суд Житомирской области для решения данного вопроса, то есть для взыскания задолженности в полном объеме. На сегодня задолженность по действующим договорам лизинга составляет 18,6 млн. грн.

ООО «ОТП Лизинг» - универсальная лизинговая компания, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group, которая в течение десятилетий имеет надежную репутацию во всей Европе. Компания «ОТП Лизинг» была основано в июне 2008 года как дочернее предприятие АО «ОТП Банк». «ОТП Лизинг» работает во всех сегментах рынка с ведущими производителями техники, спецтехники и автотранспорта, предоставляя услуги лизинга.

ПАО «Ушицкий комбинат строительных материалов» - комбинат, основным направлением деятельности которого является выпуск гранитного щебня.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ОТП Лизинг, Ушицкий комбинат строительных материалов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 