Площадка Украинской универсальной биржи – лидер мая на Прозорро.Продажи

В мае на Прозорро.Продажи состоялось около 2500 успешных аукционов, которые пополнят бюджеты разных уровней на сумму почти у 2 млрд грн. Безоговорочным лидером месяца стала площадка Украинской универсальной биржи, охватившая более трети торгов (35,2%) по уровню доходов (700 млн грн) и опередившая ближайшего конкурента в 2,5 раза.

Среди топ-5 самых дорогих лотов мая, три приобрели именно на маркетплейсе УУБ. Например, целостный имущественный комплекс в Киеве по ул. Петра Сагайдачного, 17. Более чем на 6000 квадратных метров в столице претендовали 2 участника. Право приобрести их за 280,6 млн грн выиграл клиент площадки Украинской универсальной бирже.

Другой топовый лот – Иваньковское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", что в Черкасской области. На предприятие претендовало 6 участников. Стартовая цена объекта составляла 20,37 млн грн. В ходе торгов стоимость предприятия выросла более чем 4 раза и достигла 90 млн грн. Победное предложение сделал инвестор, которому помогли подготовиться к аукциону на маркетплейсе УУБ.

"Участники, которые работают на площадке Украинской универсальной биржи, всегда имеют качественное техническое обеспечение и полное сопровождение менеджеров в подготовке к торгам. Наши опытные и квалифицированные специалисты разъясняют потенциальным инвесторам и арендаторам все детали проведения торгов на Прозорро.Продажи и помогают при подаче предложения, загрузке документов в систему и тому подобное.

На Прозорро.Продажи еще много интересных аукционов. Например, продажа земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства. Их уже сейчас можно свободно приобрести в рамках распродажи активов банков-банкротов. А вскоре появятся и новые лоты по аренде земель государственной и коммунальной собственности в соответствии с законопроектом №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Поэтому приглашаем агропроизводителей уже сейчас к консультациям на площадке, или подписаться на рассылку о появлении соответствующих аукционов в мобильном приложении Вайбер", – информирует директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.