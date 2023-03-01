Площадка УУБ – лидер онлайн торгов в феврале

В феврале в системе Прозорро.Продажи состоялось более 1700 успешных аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней пополнились на сумму более 580 млн грн. Безусловным лидером месяца по результатам этих доходов стала площадка ООО "Украинская универсальная биржа", опередив ближайшего конкурента почти вдвое и охватив около четверти торгов. Здесь привлекли и успешно подготовили к аукционам инвесторов и арендаторов, которые уверенно боролись за победу.

Самым дорогим и одним из перспективных лотов февраля стала коммерческая недвижимость в центре столицы. Это офисное здание АО "Мегабанк", расположенное на ул. Б. Хмельницкого, 64. Площадь 690 кв. м. позволяет здесь обустроить любой коммерческий объект: от офисных помещений до лечебно-диагностического или другого центра. Поэтому и неудивительно, что на него претендовало 4 инвестора. Однако благодаря профессиональному сопровождению и качественной технической поддержке уверенную победу одержало ООО, участвовавшее через электронную площадку ООО "Украинская универсальная биржа".

Среди других интересных лотов на этом маркетплейсе приобрели здание более чем в 7 тысяч кв. м. в Кременчуге Полтавской области, большие площади в Сумах, Виннице, квартиру в Киеве, магазин в Одесской области и много другой недвижимости в разных городах Украины.

Впервые в феврале продавали на онлайн аукционах и право на использование водных биоресурсов. Чтобы приобрести квоты на лов рыбы на 2023 год, промышленные рыбаки регистрировались и работали на аукционах через площадку УУБ. Ведь здесь им разъяснили все детали проведения таких торгов, помогли подобрать необходимые для работы лоты и подать предложение для участия.