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02.09.2021, 10:03

Площадка УУБ – лидер продаж августа на прозрачных аукционах

Цей матеріал також доступний українською
Площадка УУБ – лидер продаж августа на прозрачных аукционах - Фото

В августе в системе Прозорро.Продажи состоялось более 3 тысяч успешных аукционов, по результатам которых бюджеты различных уровней получат до 1,5 млрд грн дохода. При этом цена лотов в среднем выросла почти на 50%.

Безоговорочным лидером августа по уровню этих поступлений стала площадка Украинской универсальной биржи, охватив более четверти торгов на Прозорро.Продажи.

"То, что мы в очередной раз стали лидером месяца, свидетельствует о доверии участников прозрачных аукционов к площадке Украинской универсальной биржи. Ведь полноценная подготовка и тщательно разработанная с менеджерами площадки стратегия участия в торгах – это составляющая победы на аукционе. Так в прошлом месяце на площадке УУБ победитель приобрел легковой автомобиль Шевроле Нива, конкуренция за который была довольно высокой: 24 участника", – подытоживает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

А вот за нежилое здание в столице по ул. Краснокутский, 3-Б, которое выставил на аукцион департамент коммунальной собственности г. Киева, "соревновались" 10 участников. По результатам торгов победил инвестор, который работал на площадке УУБ. При этом бюджет столицы получил дополнительные средства от приватизации – стоимость помещения со стартовых 255,4 тыс грн выросла до 2,1 млн грн.

 Одним из самых дорогих лотов месяца стал офис АО "ВТБ Банк" в Киеве. Однако победитель на площадке УУБ приобрел помещение со скидкой. ФГВФЛ выставил лот на повторный аукцион со скидкой в ​​30%. И хотя цена в ходе торгов выросла на несколько процентов, скидка в более, чем 26% сохранилась. Окончательная стоимость объекта по ул. Пушкинская, 26/ бульвар Т. Шевченко, 8 составила 294 300 000 грн.

 Всего в течение августа на площадке УУБ успешно подготовили к аукционам более 350 победителей из малой приватизации, аренды государственного и коммунального имущества, распродажи активов банков-банкротов и других торгов.

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Теги: Украинская универсальная биржа
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