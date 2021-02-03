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03.02.2021, 12:18

Площадка УУБ – лидер января по малой приватизации

Площадка УУБ – лидер января по малой приватизации - Фото

Маркетплейс охватил более четверти, или 26,6% рынка малой приватизации

За первый месяц 2021 года на Прозорро.Продажи состоялось 58 успешных аукционов по малой приватизации, в результате которых бюджеты различных уровней получат почти 55 млн грн.

Безоговорочным лидером месяца в очередной раз стала площадка Украинской универсальной биржи, на которой подготовили наибольшее количество участников. Маркетплейс охватил более четверти (26,6%) рынка малой приватизации, опередив ближайшего конкурента на 8,5%. Победители, которые работали на площадке УУБ, оплатят за выигранные лоты в январе 14,6 млн грн.

Одним из самых конкурентных аукционов в первый месяц 2021 года стали торги за общественный дом в Хороле Полтавской области. За трехэтажное здание в 900 кв.м. соревновались аж 25 инвесторов. В результате стоимость с почти 60 000 грн выросла до 6,69 млн грн, то есть в 112 раз. Победителя привлекли к торгам и помогли ему успешно к ним подготовиться на площадке УУБ.

Среди 10 участников именно инвесторам, которые работали на площадке УУБ, удалось выиграть и аукцион по продаже зданий и сооружений в Рогатине Ивано-Франковской области и приобрести подъездной железнодорожный путь на Волыни. Как результат, бюджет получил немалые дополнительные средства, а победители – необходимы для расширения бизнеса объекты.

"Гордимся, что еще раз подтвердили статус лидеров рынка. У нас всегда сочетаются опыт и профессионализм, а для удобства клиентов постоянно совершенствуем сервисы. Так, у нас работают удобные поисковики в Viber  и Telegram. Поэтому каждый может воспользоваться удобным для него приложением", – рассказывает директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

Всего на Прозорро.Продажи за 3 года состоялось до 3 тысяч успешных аукционов по малой приватизации, которые принесли в бюджет почти 6 млрд грн.

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Теги: малая приватизация, Украинская универсальная биржа
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