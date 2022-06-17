Площадка УУБ лидирует по объемам продаж в июне

На 15 июня более трети представленных предложений на онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи поступило через электронную аккредитованную площадку ООО "Украинская универсальная биржа": 35,4%. И это вдвое больше, чем у ближайшего конкурента.

Так, в частности, два из трех дорогих лотов июня приобрели именно через УУБ: имущество должников ОДО "Интер-А" и ПАО "Днепропетровский трубный завод". При этом стартовая стоимость лотов с 11,5 млн грн за каждый выросла до 12,4 млн грн и даже до 44 млн грн. Последняя увеличилась на 380%.

"Даже в трудные времена площадка УУБ не прекращала работать и сопровождать участников онлайн-аукционов профессионально и полноценно. Ведь каждая гривня, которую благодаря нам получат бюджеты разных уровней на торгах, – это вклад в развитие не только бизнеса, но и экономики страны, соответственно, поддержка украинской армии.

Второе, что хотелось бы отметить, – рост активности на онлайн-аукционах. Это очень хороший знак, свидетельствующий о готовности инвестировать в государство или арендовать и работать именно в Украине.

И, в-третьих, для участия в торгах участники выбирают площадки, где им работать комфортно, и они имеют профессиональное сопровождение в работе. Поэтому и регистрируются на маркетплейсе УУБ", – анализирует директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Всего в июне уже прошли торги более чем на 160 млн грн, из которых около 60 млн грн бюджеты разных уровней получат благодаря победителям на площадке УУБ.