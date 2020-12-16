Площадка УУБ подготовила больше всего победителей аукционов в первой половине декабря

В первой половине декабря 2020-го на Прозорро.Продажи состоялось почти 2000 успешных аукционов, которые принесли бюджетам разных уровней более 1 300 000 000 грн. Несомненным лидером по количеству привлеченных к торгам участников стала площадка Украинской универсальной биржи. Его менеджеры подготовили почти четверть победителей от общего количества, опередив ближайшего конкурента минимум на 100 потенциальных инвесторов.

Самыми популярными среди участников были лоты по продаже необработанной древесины. Почти половина победителей на площадке Украинской универсальной биржи – это покупатели лесоматериалов.

"За отдельные лоты необработанной древесины конкуренция была достаточно высокой. Так за 25 кубометров дуба обыкновенного от ГП "Нежинский лесхоз" боролись 10 участников. Однако успешно подано предложение и качественная подготовка от менеджеров площадки УУБ помогли участнику, который работал через наш маркетплейс, одержать победу. Еще многим участникам на площадке помогли подготовиться к победным аукционам не только за лесоматериалы Нижинского лесхоза, но и ГП "Виноградовское лесное хозяйство", ГП "Должанское лесное хозяйство" и многих других", – подытоживает директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

Традиционно площадка УУБ сохраняет лидерские позиции и по подготовке победителей малой приватизации. За полмесяца здесь подготовили 23 инвесторов, охватив почти четверть этого направления торгов. Среди самых заметных таких аукционов ныне – спиртзаводы. В первой половине декабря продали три предприятия, из них Должонское МОД приобрел участник от УУБ.

Еще более 130 участников именно на площадке УУБ успешно арендовали государственное и коммунальное имущество.

"Такое большое количество победителей, которые работали через площадку УУБ, свидетельствует об опыте и профессионализме наших менеджеров. Ведь они сопровождают клиентов УУБ в аукционах от подачи предложения и до победного подписания договора купли или аренды. Поэтому приглашаем и других участников электронных аукционов к работе на нашей площадке", – говорит Сергей Гладкий.