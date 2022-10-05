По результатам трех кварталов УУБ на первом месте в Прозорро.Продажи

За 9 месяцев 2022 года в системе Прозорро.Продажи успешно состоялось почти 15 тысяч аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней пополнились на сумму более 5,3 млрд грн. Безоговорочным лидером по уровню доходов для организаторов стала площадка ООО "Украинская универсальная биржа". Инвесторы и арендаторы, работавшие на торгах через маркетплейс, предложили за лоты почти 615 млн. грн. И это на 76 млн грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Среди самых привлекательных и дорогих лотов, которые приобрели через площадку УУБ, единственный имущественный комплекс "Одесский завод шампанских вин", имущество должника ОДО "Интер-А" в Черновцах, имущество банкрота ГП "Ягильницкий конный завод" в Тернопольской области, прочая коммерческая недвижимость в Киеве, Днепре, право требования по кредитам, металлолом и т.д.

А вот самым конкурентным аукционом в 2022 году были торги за автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска, который продавал Фонд гарантирования вкладов физических лиц. На лот претендовало 48 участников. Стартовая стоимость выросла в 2,7 раза. Победителя привлекли и сопровождали в подготовке менеджеры площадки ООО "Украинская универсальная биржа".

"Конечно война внесла свои коррективы в торги. Из-за чего в марте-мае аукционы значительно сократились. Однако уже через три месяца они снова начали набирать обороты. Земельные лоты были популярны для релокации предприятий, затем возобновились аукционы от ФГВФЛ, по аренде государственного и коммунального имущества, а с сентября полноценно и успешно проходят по новым правилам и приватизационные торги. Менеджеры площадки постоянно сопровождают участников в подготовке аукционов и проводят учебно-информационные вебинары, где знакомят с новыми правилами на рынке онлайн торгов. Вместе с нашими участниками мы всегда идем к полной победе", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

И приглашает участников к следующим интересным и перспективным аукционам: "Среди лотов октября будут несколько спиртзаводов, в частности отдельное имущество Залозецкого МПД и Борщевского МПД на Тернопольщине, Узловского МПД на Львовщине. Многих заинтересуют и экспертно-технические центры в Кропивницком, Хмельницком и Ровно. Это ведь уже готовый бизнес с недвижимостью в областных центрах и лицензиями на деятельность. А еще будут продавать ЕИК ГП "Дашавский завод композиционных материалов", земельные участки у пляжа "Аркадия" в Одессе, имущества банкрота ООО "Лозовский молочный завод" в Харьковской области и т.д."