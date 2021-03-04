Почему сушильные машины Electrolux так любят украинцы: 3 веские причины

Все больше украинцев решают купить себе сушильные машины Electrolux. Это удобно, плюс экономит ваше время и пространство: балкон или комната освобождаются от развешенной мокрой одежды – вещи после сушки можно сразу надевать или раскладывать по полкам в шкафу.

Такие преимущества особенно оценят семьи с маленькими детьми или жители центральных улиц, где нельзя портить бельем внешнюю эстетику домов.

Почему востребована именно техника Electrolux? Мы выделили 3 преимущества, которые привлекают украинцев в стиралках этого бренда.

Высокая энергоэффективность

Один из главных параметров в работе любого современного электроприбора – расход энергии. Наводнившие рынок вентиляционные сушильные машины тратят на один цикл много электричества, поскольку в них установлены воздушные высокотемпературные нагреватели. У компании Electrolux есть более экономная альтернатива – сушильная машина с тепловым насосом Heat Pump, которая снижает затраты энергии в несколько раз.

Как все устроено:

небольшой нагреватель подогревает воздух внутри барабана;

уже при температуре 55 оС влага начинает испаряться и попадает в теплообменник;

после конденсации вода отводится в специальный резервуар, а воздух вновь поступает в барабан.

Принцип работы сушки очень похож на кондиционер, только в обратном режиме. Благодаря ему получается бережнее и быстрее сушить белье. Ткань не подвергается высокой температуре, поэтому дольше сохраняет свой идеальный внешний вид.

Функциональность

Если вы давно мечтаете о сушильной машине, но площадь квартиры слишком мала, Electrolux предлагает разумное решение: стиральная машина с сушилкой, которая выполнит сразу две задачи.

Плюсы:

в конструкцию интегрирована конденсационная сушка;

с технологией DualCare можно выстирать и высушить вещи за один раз, не открывая барабан;

программы бережного ухода позволяют подобрать режим для любого типа одежды.

Комбинированную стирально-сушильную машину можно установить в любом, даже в небольшом помещении. Для работы сушки подключение к вентиляции не требуется, что действительно удобно и позволяет экономить время при каждой стирке.

Широкий выбор моделей

Третья причина, почему при покупке сушильной машины украинцы чаще выбирают шведов – широкий ассортимент техники. Оценить, сколько моделей с разным функционалом доступно в 2021 году можно на официальном сайте Электролюкс.

При выборе техники эксперты рекомендуют опираться на объем сушильного барабана и максимальный вес загрузки. Компания предлагает модели, вмещающие от 4–5 кг до 9 кг белья.

Определитесь со своими задачами и выбирайте оптимальную модель для их решения. Удачной покупки!