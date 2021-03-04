UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
04.03.2021, 14:06

Почему сушильные машины Electrolux так любят украинцы: 3 веские причины

Почему сушильные машины Electrolux так любят украинцы: 3 веские причины - Фото

Мы выделили 3 преимущества, которые привлекают украинцев в стиралках этого бренда

Все больше украинцев решают купить себе сушильные машины Electrolux. Это удобно, плюс экономит ваше время и пространство: балкон или комната освобождаются от развешенной мокрой одежды – вещи после сушки можно сразу надевать или раскладывать по полкам в шкафу. 

Такие преимущества особенно оценят семьи с маленькими детьми или жители центральных улиц, где нельзя портить бельем внешнюю эстетику домов.

Почему востребована именно техника Electrolux? Мы выделили 3 преимущества, которые привлекают украинцев в стиралках этого бренда.

Высокая энергоэффективность

Один из главных параметров в работе любого современного электроприбора – расход энергии. Наводнившие рынок вентиляционные сушильные машины тратят на один цикл много электричества, поскольку в них установлены воздушные высокотемпературные нагреватели. У компании Electrolux есть более экономная альтернатива – сушильная машина с тепловым насосом Heat Pump, которая снижает затраты энергии в несколько раз.

Как все устроено:

  • небольшой нагреватель подогревает воздух внутри барабана;
  • уже при температуре 55 оС влага начинает испаряться и попадает в теплообменник;
  • после конденсации вода отводится в специальный резервуар, а воздух вновь поступает в барабан.

Принцип работы сушки очень похож на кондиционер, только в обратном режиме. Благодаря ему получается бережнее и быстрее сушить белье. Ткань не подвергается высокой температуре, поэтому дольше сохраняет свой идеальный внешний вид.

Функциональность

Если вы давно мечтаете о сушильной машине, но площадь квартиры слишком мала, Electrolux предлагает разумное решение: стиральная машина с сушилкой, которая выполнит сразу две задачи. 

Плюсы:

  • в конструкцию интегрирована конденсационная сушка;
  • с технологией DualCare можно выстирать и высушить вещи за один раз, не открывая барабан;
  • программы бережного ухода позволяют подобрать режим для любого типа одежды.

Комбинированную стирально-сушильную машину можно установить в любом, даже в небольшом помещении. Для работы сушки подключение к вентиляции не требуется, что действительно удобно и позволяет экономить время при каждой стирке.

Широкий выбор моделей

Третья причина, почему при покупке сушильной машины украинцы чаще выбирают шведов – широкий ассортимент техники. Оценить, сколько моделей с разным функционалом доступно в 2021 году можно на официальном сайте Электролюкс. 

При выборе техники эксперты рекомендуют опираться на объем сушильного барабана и максимальный вес загрузки. Компания предлагает модели, вмещающие от 4–5 кг до 9 кг белья.

Определитесь со своими задачами и выбирайте оптимальную модель для их решения. Удачной покупки!

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Electrolux, сушильные машины
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 