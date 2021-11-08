Под Николаевом построили самую крупную креветочную ферму в Европе

креветки (Фото - depositphotos. com)

С ноября начало свою работу "Акваферма Тилигул", крупнейшая в Украине и Европе ферма по выращиванию креветки Penaeus Vannamei. Генеральным подрядчиком всего комплекса строительно-монтажных и инженерных работ была ООО "Корпорация Промстан" совместно с главным инженером Клым Дмитрием Богдановичем.



Масштабы строительства новой креветочной фермы в Николаевской области



1 ноября в Украине начало свою работу самое крупное производство "Королевской креветки", подобного нет даже в Европе. До этого момента мальки этого вида закупались в странах Азии и США.



В помещениях инкубатория создан тихоокеанский климат экваториального региона и используется специальная фильтрация воды. Так имея идеальные условия и отсутствие природных врагов — креветка будет выращиваться в максимально больших объемах при минимуме затрат. Часть электроэнергии будет подаваться с солнечной электростанции. На крыше аквафермы размещены солнечные панели в виде Qr-кода.

Первые два года 75% продукции будет распродаваться внутри страны. Но благодаря ежегодному расширению, процент экспорта повысится. Уже сейчас предприятие обеспечило новыми рабочими местами несколько десятков украинцев, через год планируется расширить штат до 200-т человек.

Пока общая площадь всех помещений составила 6 000 м². В дальнейшем компания планирует расширяться. В первый год акваферма собирается вырастить до 10 тонн креветок.



Как строился комплекс по выращиванию Королевской креветки



Строительство длилось около года. Генподрядные работы осуществляла ООО "Корпорация Промстан". Это одна из крупных строительных компаний в Украине, имеющая свой автопарк строительной техники, своё производство строительных материалов и конструкторский отдел, специализирующийся именно по промышленному строительству.



Также компания имеет все необходимые сертификаты, в соответствии с системой управления качеством ДСТУ ISO 9001:2015 и системой экологического управления ДСТУ ISO 14001:2015.



Учитывая, что максимум работ удалось произвести без привлечения сторонних организаций, компании удалось снизить расходы на строительство и выполнить все работы в срок.



Проектировал комплекс главный инженер проекта — Клым Дмитрий Богданович, занимающийся комплексным проектированием промышленных зданий.



Корпорация Промстан специализируется на генподряде в промышленном и коммерческом строительстве. За 24 года было построено 78 зданий и сооружений. Это торговые центры, зернохранилища, животноводческие комплексы, СТО и многое другое. Ежегодно специалисты компании возводят современные цеха и разрабатывают новые проекты.



Краткий обзор всего процесса строительства с высоты птичьего полета, можно посмотреть на видеоролике компании.