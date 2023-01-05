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05.01.2023, 13:30

Подготовка к ЗНО (НМТ) обеспечена стабильным интернетом

Цей матеріал також доступний українською
Подготовка к ЗНО (НМТ) обеспечена стабильным интернетом - Фото

EdTech компания "ЯвКурсі" и "Дрім Лайн Холдинг" начинают сотрудничество. "Дрім Лайн Холдинг" обеспечил резервированным интернет-каналом учебный центр и отдел исследований и разработки "ЯвКурсі". Это позволит десяткам тысяч украинских школьников качественно подготовиться к ВНО (НМТ) и поступлению в университеты.

"У нас учатся тысячи учеников со всей Украины и за ее пределами, поэтому мы должны обеспечить не только резервное питание и бомбоубежище. Для успешного обучения критично, чтобы не пропадало ни одно занятие, поэтому мы провели исследования и нашли провайдера, способного обеспечить интернет-связь в любых условиях. Теперь уверены, что пока ВCУ одерживают победу на реальном фронте, мы будем достойно держать образовательный фронт. Ведь наш отдел исследований и разработки постоянно отслеживает изменения в процессе поступления, проводит корректировку учебной программы и курса подготовки, а отдел преподавания проводит сотни онлайн-занятий в день", — Владимир Володин, директор образовательной компании "ЯвКурсі".

"В этот трудный для нашей страны В настоящее время мы осознаем всю важность обеспечения бесперебойной связи. Сейчас мы стараемся делать для этого все и даже немного больше. Мы, конечно, пошли навстречу, когда узнали, что можем помочь в подготовке к сдаче ВНО (НМТ) тысячам учеников "ЯвКурси". Мы гордимся тем, что можем помогать таким проектам", — Сергей Курипко, директор компании "Дрім Лайн Холдинг".

Это партнерство обеспечивает проведение сотен учебных занятий, связь между преподавателями и учащимися, а весной обеспечит и очередной этап Пробного ЗНО.Онлайн-марафона от "ЯвКурсі". В этом Пробном ВНО (НМТ), несмотря на обстоятельства, уже зарегистрировалось 373 000 старшеклассников.

О "ЯвКурсі"

"ЯвКурсі" — образовательная компания №1 в Украине, входящая в тройку лучших в Европе по данным Osvita.ua. Это EdTech-компания с R&D отделом в Украине, специализирующаяся на адаптации современных мировых технологий обучения и разработке и внедрении собственных технологий. Компания имеет обучающий центр в Киеве и проводит собственную версию Пробного ВНО для учащихся Украины. В 2020 году проект установил мировой рекорд по количеству участников.

О "Дрім Лайн Холдинг"

Компания "Дрім Лайн Холдинг" работает на рынке Украины уже более 20 лет. Все это время нашей основной задачей является обеспечение наших клиентов надежным и качественным сервисом. Сегодня мы продолжаем внедрять новые технологии и стараемся сделать жизнь еще немного комфортнее. 

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Теги: вно, ЯвКурсі, Дрім Лайн Холдинг
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