Подготовка к ЗНО (НМТ) обеспечена стабильным интернетом

EdTech компания "ЯвКурсі" и "Дрім Лайн Холдинг" начинают сотрудничество. "Дрім Лайн Холдинг" обеспечил резервированным интернет-каналом учебный центр и отдел исследований и разработки "ЯвКурсі". Это позволит десяткам тысяч украинских школьников качественно подготовиться к ВНО (НМТ) и поступлению в университеты.
"У нас учатся тысячи учеников со всей Украины и за ее пределами, поэтому мы должны обеспечить не только резервное питание и бомбоубежище. Для успешного обучения критично, чтобы не пропадало ни одно занятие, поэтому мы провели исследования и нашли провайдера, способного обеспечить интернет-связь в любых условиях. Теперь уверены, что пока ВCУ одерживают победу на реальном фронте, мы будем достойно держать образовательный фронт. Ведь наш отдел исследований и разработки постоянно отслеживает изменения в процессе поступления, проводит корректировку учебной программы и курса подготовки, а отдел преподавания проводит сотни онлайн-занятий в день", — Владимир Володин, директор образовательной компании "ЯвКурсі".
"В этот трудный для нашей страны В настоящее время мы осознаем всю важность обеспечения бесперебойной связи. Сейчас мы стараемся делать для этого все и даже немного больше. Мы, конечно, пошли навстречу, когда узнали, что можем помочь в подготовке к сдаче ВНО (НМТ) тысячам учеников "ЯвКурси". Мы гордимся тем, что можем помогать таким проектам", — Сергей Курипко, директор компании "Дрім Лайн Холдинг".
Это партнерство обеспечивает проведение сотен учебных занятий, связь между преподавателями и учащимися, а весной обеспечит и очередной этап Пробного ЗНО.Онлайн-марафона от "ЯвКурсі". В этом Пробном ВНО (НМТ), несмотря на обстоятельства, уже зарегистрировалось 373 000 старшеклассников.
"ЯвКурсі" — образовательная компания №1 в Украине, входящая в тройку лучших в Европе по данным Osvita.ua. Это EdTech-компания с R&D отделом в Украине, специализирующаяся на адаптации современных мировых технологий обучения и разработке и внедрении собственных технологий. Компания имеет обучающий центр в Киеве и проводит собственную версию Пробного ВНО для учащихся Украины. В 2020 году проект установил мировой рекорд по количеству участников.
Компания "Дрім Лайн Холдинг" работает на рынке Украины уже более 20 лет. Все это время нашей основной задачей является обеспечение наших клиентов надежным и качественным сервисом. Сегодня мы продолжаем внедрять новые технологии и стараемся сделать жизнь еще немного комфортнее.