Полезные инструменты онлайн-платформы LNZ

На странице магазина https://lnzweb.com/ кроме аграрного интернет-магазина, который занимается продажей посевного материала, средств защиты растений и удобрений, Вы можете найти много полезной информации и инструментов. А именно:
Агровсэсвит LNZ https://lnzweb.com/blog - это раздел, в котором публикуется много актуальной авторской информации, что помогает в аграрной среде. Например, вы уже сейчас можете ознакомиться со следующими темами:
• Системы гербицидной защиты от DEFENDA на кукурузе;
• Защита кукурузы от вредителей;
• Альтернариоз пшеницы;
• Десикация культур от DEFENDA;
• Протравливание семян озимых зерновых культур;
• Что сеять: глобальное потепление вносит свои коррективы;
• На сухую «рецепт» проведение посевной в новых условиях;
• Рост регуляция озимого рапса;
• Фомоз и фомопсис: распространение, вредоносность, борьба.
Схема защиты растений, в которых нарисованы фенологические фазы развития растений и когда, для чего вносить препараты. На данный момент доступны схемы защиты от DEFENDA https://lnzweb.com/protection-schema для таких культур:
• Кукуруза;
• Зерновые;
• Подсолнечник;
• Подсолнечник ИМИ;
• Сахарная свекла;
• Рапс;
• Соя.
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1. Прогноз погоды https://lnzweb.com/agro-tools/weather , который отображает 7-дневный, почасовой подробный прогноз погоды для вашего населенного пункта и рекомендации по часам посева и опрыскивания. В прогнозе погоды доступна информация о силе и направлении ветра, влажности воздуха, точке росы и ее наличие, температуре почвы и ее влажности, вероятности осадков, УФ-индексе, давлении.
2. Валюта и горючее https://lnzweb.com/agro-tools/currency-fuel , в этом разделе можете найти актуальную информацию о курсе валют, что постоянно обновляется. А так же информации о ценах на топливо по всей Украине. Стоит заметить, что можно увидеть цены на топливо по всем областям отдельно, а также список цен на АЗС разных операторов.
3. Цены на элеваторах https://lnzweb.com/agro-tools/elevator-prices , на этой странице представлены самые актуальные цены на товарное зерно на элеваторах компании ЛНЗ, а так же контакты отдела закупок.
4. Калькулятор дохода https://lnzweb.com/agro-tools/calculator , поможет рассчитать Вашу прибыль, учитывая расходы на посевной материал, средства защиты растений, удобрения и рабочую силу. При этом достаточно указать культуру, количество гектар, урожайность, а так же выбрать элеватор.