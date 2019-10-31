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31.10.2019, 13:54

Полезные инструменты онлайн-платформы LNZ

Полезные инструменты онлайн-платформы LNZ - Фото

Это не только интернет-магазин, но и сайт с большим количеством полезных инструментов

На странице магазина https://lnzweb.com/ кроме аграрного интернет-магазина, который занимается продажей посевного материала, средств защиты растений и удобрений, Вы можете найти много полезной информации и инструментов. А именно:

Агровсэсвит LNZ https://lnzweb.com/blog - это раздел, в котором публикуется много актуальной авторской информации, что помогает в аграрной среде. Например, вы уже сейчас можете ознакомиться со следующими темами:

• Системы гербицидной защиты от DEFENDA на кукурузе;

• Защита кукурузы от вредителей;

• Альтернариоз пшеницы;

• Десикация культур от DEFENDA;

• Протравливание семян озимых зерновых культур;

• Что сеять: глобальное потепление вносит свои коррективы;

• На сухую «рецепт» проведение посевной в новых условиях;

• Рост регуляция озимого рапса;

• Фомоз и фомопсис: распространение, вредоносность, борьба.

Схема защиты растений, в которых нарисованы фенологические фазы развития растений и когда, для чего вносить препараты. На данный момент доступны схемы защиты от DEFENDA https://lnzweb.com/protection-schema для таких культур:

• Кукуруза;

• Зерновые;

• Подсолнечник;

• Подсолнечник ИМИ;

• Сахарная свекла;

• Рапс;

• Соя.

В разделе Агроинструменты Вы можете найти следующее:

1. Прогноз погоды https://lnzweb.com/agro-tools/weather , который отображает 7-дневный, почасовой подробный прогноз погоды для вашего населенного пункта и рекомендации по часам посева и опрыскивания. В прогнозе погоды доступна информация о силе и направлении ветра, влажности воздуха, точке росы и ее наличие, температуре почвы и ее влажности, вероятности осадков, УФ-индексе, давлении.

2. Валюта и горючее https://lnzweb.com/agro-tools/currency-fuel , в этом разделе можете найти актуальную информацию о курсе валют, что постоянно обновляется. А так же информации о ценах на топливо по всей Украине. Стоит заметить, что можно увидеть цены на топливо по всем областям отдельно, а также список цен на АЗС разных операторов.

3. Цены на элеваторах https://lnzweb.com/agro-tools/elevator-prices , на этой странице представлены самые актуальные цены на товарное зерно на элеваторах компании ЛНЗ, а так же контакты отдела закупок.

4. Калькулятор дохода https://lnzweb.com/agro-tools/calculator , поможет рассчитать Вашу прибыль, учитывая расходы на посевной материал, средства защиты растений, удобрения и рабочую силу. При этом достаточно указать культуру, количество гектар, урожайность, а так же выбрать элеватор.

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Теги: LNZ
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