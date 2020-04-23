Получаем высшее онлайн-образование в Украине

Дистанционное обучение – уже практически непременная составляющая современной системы образования. Коронавирус и созданная им пандемия хорошо показали, насколько те или иные учебные заведения приспособлены к онлайн-формату. А как насчет самих школьников и студентов, готовы ли они учиться удаленно, делать это качественно и самоорганизованно? Если даже и так, то где учиться онлайн в Украине так, чтобы получить диплом государственного образца? Все по порядку.

Что такое digital nomads?

С английского это переводится как «цифровые кочевники». Понятие охватывает ту категорию людей, которые с помощью современных технологий выполняют свои профессиональные обязанности, а также получают образование. Понятным языком, это фрилансеры, не привязанные к офисам. Это и студенты, которые путешествуют, работают, но не ходят на пары. Это дистанционное обучение во всей красе. Многие иностранные вузы давно внедрили эту систему образования, обустроили процесс так, что эта форма совсем не уступает стационару.

Какова ситуация в Украине? Сложилась традиция, что дистанционно учатся те, кто по определенным причинам не способны посещать учебное заведение. Это касается людей с особыми потребностями, прежде всего. Затем – людей, проживающих на оккупированной территории или за рубежом. Однако последние события показали, что стоит перейти на этот уровень не как запасной, а равноценный.

Формат обучения

В любом случае, Украина довольно-таки готова применять современные технологии в обучении. Стоит только взглянуть на уровень развития IT-индустрии и станет понятно: инструменты мы всегда можем создать. Вопрос к самим вузам (акцентируем на них): готовы преподаватели создать новую методологию преподавания и популяризировать ее? Однозначного ответа нет, иначе большинство вузов Украины давно уже предлагали бы дистанционную форму. Однако некоторые таки предлагают, поэтому есть из чего выбирать.

Как происходит обучение? Когда абитуриент становится студентом (на общих правилах поступления), он получает все материалы онлайн. Лекции, аудио и видеозаписи, конспекты и прочее будет поступать по электронной почте. Остается самостоятельно это все обрабатывать согласно плану (тоже предоставляется) и подтверждать свои знания. Освобождения от сдачи письменных работ не будет, и, если на это нет времени, на помощь придет ресурс payforessay.net..

Дистанционное обучение охватывает участие в лекциях, семинарах и практических. Кое-что из этого будет проводиться в онлайн-формате, через видеосвязь, например. То же самое касается сдачи зачетов и экзаменов.

Популярные онлайн-университеты Украины

Надо сказать, что университетов с исключительно дистанционным образованием в нашей стране немного. Если такие встречаются, то обычно это заведения для повышения квалификации. Один из таких – КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования», подходит для педагогов-организаторов, библиотекарей, воспитателей, музыкальных педагогов, логопедов. Кроме того можно просто зарегистрироваться и просматривать вебинары бесплатно.

Черновицкий национальный университет – наш украинский Хогвартс. Дистанционные программы позволяют изучать предметы из кафедры социологии, философии, культурологии, теологии.

Хмельницкий национальный университет – вот тут выбор специальностей, которые можно получить онлайн, довольно значителен. Можно легко выбрать технологическое или филологическое направление и потратить в разы меньше денег, чем если учиться на платном стационаре.

Сумской государственный университет – один из устроителей дистанционного обучения в стране. Наиболее популярные и престижные здесь журналистика и юриспруденция.

Это лишь часть вузов Украины, в которых можно учиться удаленно. Полный список можно найти на сайте Минобразования. Осталось выбрать специальность и вскоре наслаждаться современным форматом получения знаний.