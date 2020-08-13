Польза хлорофилла для организма человека

Хлорофилл, являющийся пигментом растений, выделяется при фотосинтезе. Фотосинтез - это процесс, в результате которого неорганические вещества превращаются в органические с помощью солнца.

Особенности хлорофилла исследуются уже очень давно. Исследования свидетельствуют о том, что хлорофилл очень полезен для человека. В ходе изучения было определено, что микрочастица хлорофилла почти аналогична структуре микрочастицы гемоглобина. Напомним, что гемоглобин - это важнейший компонент в составе крови. Специфическую особенность представляет основное ядро исследуемых микрочастиц, так, у железа это - гемоглобин, у магния - хлорофилл.

Как уже говорилось чуть выше, эксперты обнаружили целебные действия. Перечислим ключевые из них:

противобактериальные свойства;

укрепление иммунной системы;

активизирование процесса гемопоэза;

освобождение организма от вредных веществ.

Было подтверждено, что вышеуказанные характеристики хлорофилла представляют пользу для индивида и для отдельных органов соответственно.

Использование хлорофилла

Функциональные действия пигмента растений различны, конкретно по этой причине он используется для лечения большого количества заболеваний. Более того, хлорофилл можно использовать в качестве поддерживающей терапии. Сфера применения зеленого пигмента многочисленна. Его применяют в тех случаях, когда необходимо активно поддержать процесс гемопоэза (кроветворение) при патологическом состоянии таком как малокровие. Хлорофилл, оказывая влияние на костный мозг, благопрепятствует более активному появлению эритроцитов. Эритроциты представляют собой красные кровяные клетки дискообразной формы. Они обеспечивают снабжение организма человека воздухом.

Следует отметить, что хлорофилл действует на биологические катализаторы, участвующие в синтезе витамина К. А это означает, что улучшается свертывание крови.

С помощью хлорофилла происходит очищение организма от токсинов, а также остатков лекарственных препаратов. Хлорофиллу удается воздействовать на свободные радикалы и канцерогены, благодаря присущему ему антиоксидантному свойству. Что в свою очередь предотвращает нанесение вреда организму человека. Канцерогены, отрицательно влияя на ДНК, вызывают различные патологии, вплоть до образования злокачественных клеток.

Продукты, содержащие хлорофилл, идут на пользу человеческому организму и служат поддержкой для здоровья. Вы можете принимать хлорофилл из естественных источников, а также можете купить пищевые добавки, базирующиеся на хлорофилле.

Продукты, которые содержат хлорофилл следующие:

кинза;

крапива;

листья салата и щавеля;

спирулина и хлорелла (разновидности морских водорослей);

стебель сельдерея;

ростки пшеницы и овса;

капуста брокколи.

Следует отметить, что, используя термическую обработку указанных продуктов, вы снижаете концентрацию хлорофилла в продуктах. То же самое происходит и при долгосрочном хранении, а также при заморозке.