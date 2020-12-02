Постковидный синдром: как восстановиться после коронавируса

Время идет, а пандемия пока не отступила. Вместе с тем, все больше появляется волнующих вопросов, как восстановиться после тяжелого состояния при коронавирусной инфекции.

Доктора Центров здоровья R+ наблюдают у пациентов астению. Такое патологическое состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощением. Здесь имеются в виду, длительные патологические изменения, что длятся неделями, месяцами и очень досаждают.

Человек чувствует учащенное сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке. Беспокоит быстрая усталость и чрезмерная потливость, головная боль, нарушение вкуса и восприятия запахов, держится повышенная температура.

После такого заболевания каждому хочется восстановиться как можно быстрее. Хочется быть здоровым!

Позаботьтесь о себе! Доктор R+, невропатолог, Ирина Владимировна Томах, рекомендует больше двигаться. Ведь движение – это жизнь! Постепенно увеличивайте физические нагрузки. Передвижения по дому и дворе будет более эффективным, чем просто постельный режим. Рекомендуются спокойные и непродолжительные (20-30 минут) прогулки в лесопарковой зоне ежедневно.

Период восстановления после CIVID-19 – самое подходящее время для пересмотра вредных привычек.

Курение, чрезмерное употребление алкоголя, переедание – как оказалось, во время болезни очень просто отказаться и от них тоже.

А если у Вас возникли вопросы: как восстановить легкие после коронавируса, как восстановить обоняние, запах и вкус после Covid-19, как восстановиться после коронавирусной пневмонии, могут ли легкие восстановиться после коронавируса и чем восстановиться после коронавирусной инфекции, – вы можете задать их нашим специалистам.

Ведь Центры здоровья R+ призваны создавать новую культуру здоровья с любовью к людям.

Специалисты клиники, имея высокий профессионализм и опыт, помогут вам как в индивидуальной ситуации заболевания, так и в заботе и поддержании своего здоровья.

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