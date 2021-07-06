Поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней Киева уже составили почти 63 млрд грн

"В первом полугодии 2021 столичными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней перечислено 62 млрд. 904 млн. грн. Дополнительно поступило 5 млрд. 922 млн. грн налогов, сборов и платежей, что на 10% больше соответствующего показателя прошлого года ", – сообщила начальник ГУ ГНС г. Киев Злата Лагутина.

При этом в Государственный бюджет плательщиками г. Киева в январе – июне текущего года уплачено 44 млрд. 447 млн. грн., что на 1 млрд. 872 млн. грн. или на 4% больше чем за аналогичный период 2020 года, говорится в официальном сообщении ГУ ГНС Киева.

Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в I полугодии 2021 (по сравнению с I полугодием 2020 года) отмечен по следующим основным показателям:

- налог на доходы физических лиц – 14 млрд. 226 млн. грн, что на 30% или на 3 млрд. 273 млн. грн. больше;

- военный сбор – 2 млрд. 302 млн. грн., что больше на 24% или на 443 млн. грн.;

- акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 32 млн. грн., что больше на 31% или на 8 млн грн.

"Положительная тенденция поступлений в бюджет говорит о высокой сознательности плательщиков направленную на добровольную и своевременную уплату налогов", – подчеркнула Злата Лагутина, сообщает пресс-служба ГНС г. Киева.