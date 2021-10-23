Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021

Правовая группа "Доминанта" – это команда профессионалов, в которой сочетается опыт и практика специалистов различных отраслей права, в результате чего клиент получает комплексную юридическую помощь.
Правовая группа "Доминанта" заняла достойное место на юридическом рынке и уже в течение 12 лет успешно представляет интересы правительственных организаций, украинских, международных компаний, частных лиц и решает бизнес-задачи клиентов с применением механизмов, при этом имея полноценный локальный опыт и знания украинского права, а также, что не менее важно, украинских реалий.
География работы правовой группы охватывает не только территорию Украины, но и иностранные юрисдикции, в частности, Германии, Латвии, США.
Обладая многолетним опытом консультирования и судебного представительства компаний и частных лиц, адвокаты и юристы Правовой группы "Доминанта" успешно сочетают правовую экспертизу в сложных корпоративных спорах, делах по банкротству, адвокатских расследований (compliance), при решении конфликтных ситуаций (troubleshooting), в т. ч досудебным урегулированием споров, при защите интеллектуальной собственности, представительстве интересов потерпевших по уголовным делам, и тому подобное.
Отличительной особенностью компании является то, что мы предоставляем интегрированные и комплексные юридические услуги, сопровождая различные транзакции наших клиентов от самого начала до успешных завершений поставленных перед нами задач и бизнес-операций.
Правовую группу "Доминанта" выбирают потому, что:
Правовая группа "Доминанта" – это единственный прочный механизм, с едиными принципами деятельности, видением и позиционированием. Мы формируем успех друг друга, а потому вкладываем все наши знания, умения, любовь и заботу для решения юридических дел наших клиентов, взамен получаем интересные дела и абсолютное удовольствие от работы.
Премия "Выбор страны" 2021 подтвердила, что все усилия компании прошли недаром и теперь наша команда может гордиться своими достижениями. Это, в свою очередь, станет толчком работать лучше, настойчивее, совершенствоваться и ставить перед собой новые цели.