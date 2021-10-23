UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
23.10.2021, 11:43

Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021

Цей матеріал також доступний українською
Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021 - Фото

Правовая группа "Доминанта" – это команда профессионалов, в которой сочетается опыт и практика специалистов различных отраслей права, в результате чего клиент получает комплексную юридическую помощь.

Правовая группа "Доминанта" заняла достойное место на юридическом рынке и уже в течение 12 лет успешно представляет интересы правительственных организаций, украинских, международных компаний, частных лиц и решает бизнес-задачи клиентов с применением механизмов, при этом имея полноценный локальный опыт и знания украинского права, а также, что не менее важно, украинских реалий.

География работы правовой группы охватывает не только территорию Украины, но и иностранные юрисдикции, в частности, Германии, Латвии, США.

Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021

Обладая многолетним опытом консультирования и судебного представительства компаний и частных лиц, адвокаты и юристы Правовой группы "Доминанта" успешно сочетают правовую экспертизу в сложных корпоративных спорах, делах по банкротству, адвокатских расследований (compliance), при решении конфликтных ситуаций (troubleshooting), в т. ч досудебным урегулированием споров, при защите интеллектуальной собственности, представительстве интересов потерпевших по уголовным делам, и тому подобное.

Отличительной особенностью компании является то, что мы предоставляем интегрированные и комплексные юридические услуги, сопровождая различные транзакции наших клиентов от самого начала до успешных завершений поставленных перед нами задач и бизнес-операций.

Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021

Правовую группу "Доминанта" выбирают потому, что:

  • мы непрерывно развиваемся, профессионально совершенствуемся в стремлении к успеху
  • мы ценим стабильность и ориентированы на длительное сотрудничество с клиентом, ведь доверие постоянных клиентов и уважение со стороны власти является одним из показателей нашей квалификации. Закон и интересы клиента – Доминанта для нас! А тесная коммуникация руководства и юристов компании с клиентом дает возможность решать все вопросы быстро и профессионально;
  • благодаря нашей корпоративной культуре и стиля руководства при необходимости мы пользуемся совокупным опытом и привлекаем к сотрудничеству талантливых специалистов, нотариусов, экспертов, адвокатов и юристов в узкоспециализированных областях;
  • наших специалистов приглашают к законопроектных и экспертной работы в высших органах власти и управления, прислушиваются к юридических аргументов наших профильных экспертов;
  • мы предоставляем услуги в соответствии с самыми высокими международными стандартами (находимся в процессе получения сертификата качества и соответствия ISO), высоких этических принципов, обеспечивающих успешное существование и развитие нашей компании в долгосрочной перспективе;
  • профессиональная ответственность всех сотрудников Правовой группы в рамках предоставления всего спектра услуг застрахована на сумму 1 млн евро. При этом за всю историю существования нашей компании не было зафиксировано ни одного страхового случая. Мы финансово отвечаем за результаты нашей работы;
  • судебные споры в судах различных юрисдикций является одним из профильных направлений в деятельности фирмы и по данным внутренней статистики процент выигранных дел превышает 95%;
  • Правовая группа "Доминанта" всячески поддерживает развитие юридической профессии в Украине, мы сотрудничаем с Союзом юристов Украины, Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Международной ассоциацией адвокатов, имеем членство в Торгово-промышленной палате Украины, Ассоциации юристов Украины, и тому подобное.

Правовая группа "Доминанта" – это единственный прочный механизм, с едиными принципами деятельности, видением и позиционированием. Мы формируем успех друг друга, а потому вкладываем все наши знания, умения, любовь и заботу для решения юридических дел наших клиентов, взамен получаем интересные дела и абсолютное удовольствие от работы.

Премия "Выбор страны" 2021 подтвердила, что все усилия компании прошли недаром и теперь наша команда может гордиться своими достижениями. Это, в свою очередь, станет толчком работать лучше, настойчивее, совершенствоваться и ставить перед собой новые цели.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Правовая группа «Доминанта»
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 