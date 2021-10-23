Правовая группа "Доминанта" – победитель Национальной премии "Выбор страны" 2021

Правовая группа "Доминанта" – это команда профессионалов, в которой сочетается опыт и практика специалистов различных отраслей права, в результате чего клиент получает комплексную юридическую помощь.

Правовая группа "Доминанта" заняла достойное место на юридическом рынке и уже в течение 12 лет успешно представляет интересы правительственных организаций, украинских, международных компаний, частных лиц и решает бизнес-задачи клиентов с применением механизмов, при этом имея полноценный локальный опыт и знания украинского права, а также, что не менее важно, украинских реалий.

География работы правовой группы охватывает не только территорию Украины, но и иностранные юрисдикции, в частности, Германии, Латвии, США.

Обладая многолетним опытом консультирования и судебного представительства компаний и частных лиц, адвокаты и юристы Правовой группы "Доминанта" успешно сочетают правовую экспертизу в сложных корпоративных спорах, делах по банкротству, адвокатских расследований (compliance), при решении конфликтных ситуаций (troubleshooting), в т. ч досудебным урегулированием споров, при защите интеллектуальной собственности, представительстве интересов потерпевших по уголовным делам, и тому подобное.

Отличительной особенностью компании является то, что мы предоставляем интегрированные и комплексные юридические услуги, сопровождая различные транзакции наших клиентов от самого начала до успешных завершений поставленных перед нами задач и бизнес-операций.

Правовую группу "Доминанта" выбирают потому, что:

мы непрерывно развиваемся, профессионально совершенствуемся в стремлении к успеху

мы ценим стабильность и ориентированы на длительное сотрудничество с клиентом, ведь доверие постоянных клиентов и уважение со стороны власти является одним из показателей нашей квалификации. Закон и интересы клиента – Доминанта для нас! А тесная коммуникация руководства и юристов компании с клиентом дает возможность решать все вопросы быстро и профессионально;

благодаря нашей корпоративной культуре и стиля руководства при необходимости мы пользуемся совокупным опытом и привлекаем к сотрудничеству талантливых специалистов, нотариусов, экспертов, адвокатов и юристов в узкоспециализированных областях;

наших специалистов приглашают к законопроектных и экспертной работы в высших органах власти и управления, прислушиваются к юридических аргументов наших профильных экспертов;

мы предоставляем услуги в соответствии с самыми высокими международными стандартами (находимся в процессе получения сертификата качества и соответствия ISO), высоких этических принципов, обеспечивающих успешное существование и развитие нашей компании в долгосрочной перспективе;

профессиональная ответственность всех сотрудников Правовой группы в рамках предоставления всего спектра услуг застрахована на сумму 1 млн евро. При этом за всю историю существования нашей компании не было зафиксировано ни одного страхового случая. Мы финансово отвечаем за результаты нашей работы;

судебные споры в судах различных юрисдикций является одним из профильных направлений в деятельности фирмы и по данным внутренней статистики процент выигранных дел превышает 95%;

Правовая группа "Доминанта" всячески поддерживает развитие юридической профессии в Украине, мы сотрудничаем с Союзом юристов Украины, Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Международной ассоциацией адвокатов, имеем членство в Торгово-промышленной палате Украины, Ассоциации юристов Украины, и тому подобное.

Правовая группа "Доминанта" – это единственный прочный механизм, с едиными принципами деятельности, видением и позиционированием. Мы формируем успех друг друга, а потому вкладываем все наши знания, умения, любовь и заботу для решения юридических дел наших клиентов, взамен получаем интересные дела и абсолютное удовольствие от работы.

Премия "Выбор страны" 2021 подтвердила, что все усилия компании прошли недаром и теперь наша команда может гордиться своими достижениями. Это, в свою очередь, станет толчком работать лучше, настойчивее, совершенствоваться и ставить перед собой новые цели.