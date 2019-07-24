Представители компании OZON посетили производство во Франции

Компания ООО "Укртекстиль", OZON™ является официальным дистрибьютором спецобуви Lemaitre Security на территории Украины. Специалисты компании не только производят и продают спецобувь высокого качества, но и помогают своим клиентам подобрать оптимальный класс защиты, исходя из особенностей конкретного производства.

Поездка в французскую провинцию Альзас, где находится завод мирового лидера в сфере производства высокотехнологичной обуви на двухслойной полиуретановой подошве, позволила украинским специалистам познакомиться с новыми технологиями, пройти обучение у зарубежных коллег и принять участие в обсуждении нового модельного ряда.

Производственный процесс европейского партнера впечатлил украинских специалистов. Компания Lemaitre Sécurité была основана в 1974 и с первого года своего существования может похвастаться высоким качеством продукции, а также собственными научными разработками, результатом которых является регулярное обновление модельного ряда. Сегодня продукция компании экспортируется в более чем 85 стран мира, а разнообразие технологических решений, широкий выбор моделей и отличные потребительские свойства позволяют Lemaitre Sécurité сохранять лидирующие позиции на мировом рынке.

Представители компании OZON считают, что командировка прошла успешно: персонал прошел обучение в научно-исследовательском подразделении лаборатории Lemaitre Sécurité, а также принял участие в проведении физических и механических испытаний, необходимых для разработки обуви в соответствии с европейскими и североамериканскими стандартами качества. Специалисты OZON посетили не только завод компании, но и лабораторию и логистические склады, где у них была возможность оценить высочайшие стандарты качества производства рабочей обуви и получить ценные знания от технологов производства.