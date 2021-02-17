Преимущества ульев из пенополистирола

Пчеловодство – одно из издавна освоенных человеком направлений. Принципы содержания пчел с годами мало изменились, чего нельзя сказать об оборудовании и инструментах, помогающих выполнять работу максимально эффективно. Так, на смену устаревшим "домикам" пришли современные функциональные ульи из пенополистирола – жилища для пчел повышенной комфортности.

Уютный дом для пчел

Для пчеловода улей из полистирола привлекателен своими качествами, выгодно выделяющими такие домики на фоне деревянных аналогов. Пенополистирольные ульи легкие, характеризуются низкой теплопроводностью и устойчивостью к воздействиям извне. Почему все большее число владельцев пасек отдают предпочтение именно таким ульям?

Улей из пенополистирола – это высокая прочность конструкции в сочетании с ее малым весом. Понравится такой улей и жителям – он теплый, тихий, уютный для пчел. Зимой в таком жилище тепло, летом – прохладно. Такие домики имеют строгие стандартные размеры, благодаря чему заменить один из блоков не составляет труда.

Среди основных преимуществ ульев из пенополистирола можно выделить:

устойчивость к воздействию влаги – такие домики не деформируются, не коробятся;

стойкость к воздействию высоких температур – ульи не трескаются, не пересыхают;

отсутствие сучков, сколов и других дефектов структуры, которые практически всегда присутствуют в древесине;

легкость конструкции, она разборная, легко собирается;

стойкость к процессам гниения и разложения.

Это далеко не полный перечень достоинств ульев из пенополистирола. Домики не выпускают наружу тепло, они чистые, ведь материал не крошится. Гладкие стенки корпусов белоснежного цвета, они выглядят красиво и аккуратно. В гнезде обеспечивается стабильный, комфортный для насекомых микроклимат. Больше нет необходимости использовать специальные утеплители, холстики, подушки. При открытом летке свежий воздух проникает во все части улья. В холодном климате следует использовать летковые заградители.

Основное преимущество пенополистирола, как материала для изготовления пчелиных ульев – низкая теплопроводность. Пчелам не приходится тратить большое количество энергии для создания комфортного микроклимата в жилье, за счет чего существенно снижаются и затраты на его содержание (требуется меньше корма, энергии) и повышается производительность.

Как ухаживать за ульями из полистирола

Как чистить улья из полистирола? использовать паяльную лампу, как для деревянных аналогов, не получится. Но все другие варианты ухода доступны: сильные загрязнения можно очистить стамеской, а для регулярного ухода использовать обычные щетку и воду с мыльным раствором. Пчеловоду достаточно обработать улей до достижения чистоты. Для чистки можно использовать также специальные химические средства, разработанные для данных целей и безопасные для пчел.

Ульи из пенополистирола зимой

Как товары для пчеловодства – ульи из пенополистирола, ведут себя в холодное время года? Так ли они хороши для зимовки пчел, как для их расплода и жизни весной и летом?

С применением пенополистирольных ульев зимовку можно проводить на улице. Дополнительное утепление не требуется. В уютных домиках пчелы активно наращивают силы, это хороший выбор для организации зимовки отводков и слабых семей.

Производство ульев из пенополистирола

Сегодня качественные ульи из пенополистирола производятся и в Украине, что позволило вывести их на доступный для всех потребителей рынок. Ульи производятся по технологии компании Lyson, что обеспечивает гарантированно высокое качество продукции. Для ее производства используются те же материалы, которые применяют на заводе в Польше. Помимо ульев в сборе нескольких видов в продаже есть и отдельные комплектующие.