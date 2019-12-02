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02.12.2019, 17:31

Премия HR-бренд Украина 2019 – знаковое HR-событие года

Премия HR-бренд Украина 2019 – знаковое HR-событие года - Фото

В программе кейс-конференции Премии - панельные дискуссии и выступления ТОП-менеджеров и HR-экспертов на актуальные темы рынка труда

Совсем скоро в Киеве состоится итоговая кейс-конференция «Премия HR-бренд Украина 2019: инновации, тренды и лучшие решения работодателей» и церемония награждения победителей Премии.

В четверг, 12 декабря, в Mercure Kyiv Congress (Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6) состоится главное событие HR-отрасли – IX итоговая кейс-конференция и церемония награждения Премии HR-бренд Украина 2019.

Организатор мероприятия – hh.ua | grc

Лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала традиционно соберутся вместе, чтобы отметить лучшие кейсы работодателей Украины. В 4 номинациях всего участвует более 40 проектов.

В ближайшем будущем все бизнес-процессы в общем и HR-отрасль в частности объединит гуманизация. Именно поэтому компании уже сейчас строят долгосрочные отношения с сотрудниками, обеспечивают их непрерывное обучение и индивидуальный подход, который учитывает стремление и мотивацию каждого.

Кейс-конференция призвана познакомить сообщество с действенными проектами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в этом контексте, и дать ориентиры для развития HR-сферы и построения бренда компаний як работодателей.

В программе кейс-конференции Премии - панельные дискуссии и выступления ТОП-менеджеров и HR-экспертов на актуальные темы рынка труда; более 40 презентаций кейсов номинантов Премии HR-бренд 2019. Авторы проектов поделятся своим опытом:

  • создания современных систем обучения и развития персонала;
  • трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей и реализации стратегии бизнеса;
  • построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии;
  • как вовлекать молодежь и помогать ей реализовывать свой потенциал в Украине;
  • как сделать довольными и успешными сотрудников компании;
  • как повысить привлекательность отрасли и престиж рабочих профессий;
  • как привлекать таланты и управлять их вовлеченностью;
  • как создать условия для волонтерского движения для развития талантов компании.

РЕГИСТРАЦИЯ И БИЛЕТЫ     https://premiya2019.ticketforevent.com/

Кульминация события – церемония награждения самых выдающихся проектов 2019 года.  

Среди номинантов (в алфавитном порядке): 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЕВ». Ашан Ритейл Украина, БАКАРДИ-МАРТИНИ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК «АЛЛО», Группа Компаний «ЛИГА», Датагруп, Джонсон и Джонсон Украина, Интерпайп, ІТ-Интегратор, КРЕДОБАНК, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, ПриватБанк, Укрэнерго, Укрзализныця.

Партнеры: Укртелеком, Брейн Сорс Интернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, Хлебные инвестиции, Орифлейм, «5 канал».

Информационные партнеры: Европейская Бизнес Ассоциация, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Украина.

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Теги: HR-бренд Украина 2019
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