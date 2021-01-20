Презентация исследования "Приоритеты налоговой политики государства в 2021 году"

26 января (вторник) в 12:00 состоится презентация исследования текущих проблем и неотложных задач реформирования налоговой системы Украины. Посмотреть трансляцию презентации можно будет на facebook-страницах Liga.net и Growford Institute.
- Константин Швабий, автор исследования, эксперт Growford Institute, доктор экономических наук;
- Виталий Ломакович, основатель Growford Institute, советник Министра финансов Украины, член Совета Национального банка Украины 2014 – 2015 годов:
- Татьяна Богдан, директор по научной работе Growford Institute, доктор экономических наук;
- Мирон Василик, директор по вопросам международного сотрудничества.
Презентация пройдет в онлайн-формате. В чате трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.
Регистрация для участия по ссылке: cutt.ly/JjSqGiu
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