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20.01.2021, 16:27

Презентация исследования "Приоритеты налоговой политики государства в 2021 году"

Презентация исследования "Приоритеты налоговой политики государства в 2021 году" - Фото

Трансляция состоится на портале ЛІГА.net

26 января (вторник) в 12:00 состоится презентация исследования текущих проблем и неотложных задач реформирования налоговой системы Украины. Посмотреть трансляцию презентации можно будет на facebook-страницах Liga.net и Growford Institute.

Участники мероприятия:

- Константин Швабий, автор исследования, эксперт Growford Institute, доктор экономических наук;

- Виталий Ломакович, основатель Growford Institute, советник Министра финансов Украины, член Совета Национального банка Украины 2014 – 2015 годов:

- Татьяна Богдан, директор по научной работе Growford Institute, доктор экономических наук;

- Мирон Василик, директор по вопросам международного сотрудничества.

Презентация пройдет в онлайн-формате. В чате трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.

Регистрация для участия по ссылке: cutt.ly/JjSqGiu

Аккредитация для представителей СМИ по телефону: 0637399449.

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Теги: налоговая политика, налоги, исследование
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