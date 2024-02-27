Презентация серии Xiaomi 14: будущее фотографии уже тут

25 февраля в Барселоне состоялась долгожданная презентация новых флагманских смартфонов от китайского гиганта мобильных технологий — Xiaomi.

Главной целью масштабного мероприятия стал запуск на глобальном рынке номерных флагманских устройств — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra.

Инновационная экосистема "Человек Х Автомобиль Х Дом"

В рамках презентации анонсировали новую операционную систему — Xiaomi HyperOS. По задумке разработчиков, эта ОС должна объединить в единую экосистему различные интеллектуальные устройства под брендом Xiaomi в рамках концепции "Человек X Автомобиль X Дом"

Это идея интеграции смартфонов, планшетов, ПК, гаджетов для умного дома, автомобилей и других устройств в рамках единой платформы, что позволяет обеспечить бесшовное взаимодействие между разными категориями гаджетов при помощи облачных технологий и искусственного интеллекта.

Теперь можно переходить к главному событию — презентации флагманов.

Xiaomi 14 — совершенство компактного форм-фактора

Первым на суд зрителей предстал Xiaomi 14. В дизайне устройства инженеры продолжили идти по пути минимализма и простых форм.

Внешний вид получился лаконичным и стильным:

тонкие рамки вокруг 6,36-дюймового дисплея, пиковая яркость которого достигает рекордных 3000 нит;

металлический корпус;

закаленное 3D-выгнутое стекло на задней панели.

Но мы ведь ожидаем камер? Фотомодуль Xiaomi 14 разрабатывался совместно с Leica и представляет систему из трех 50 Мп датчиков:

основной широкоугольный с сенсором Light Fusion 900 размером 1/1.3 дюйма и динамическим диапазоном 13.5 EV;

телефотокамера с 3.2х зумом и двигающимися линзами для фокусировки от 10 см и до бесконечности;

ультраширокоугольный модуль с углом обзора 115˚.

В Xiaomi 14 установлен мощнейший Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Процессор превосходит предшественника на 36% в производительности и на 28% в эффективности.

Емкость аккумулятора — 4610 мА•ч. Поддерживается проводная зарядка на 90 Вт (0-100% за 31 минуту) и беспроводная — 50 Вт (0-100% за 46 минут).

Xiaomi 14 Ultra — вершина мобильной фотографии

Наконец, переходим к хедлайнеру ивента — Xiaomi 14 Ultra. Здесь дизайнеры постарались подчеркнуть статус "камероцентричности" устройства — корпус с кожаной фактурой, алюминиевыми деталями, крупным металлическим блоком камер.

Фотомодуль смартфона включает систему из четырех 50 Мп камер с ультраяркими объективами Leica:

Основной 1’’ LYT-900 с рекордным динамическим диапазоном в 14 ступеней и переменной диафрагмой f1.6-f4.0. Перископ 5x с f2.5 обеспечивает четкую съемку объектов на удалении в любых условиях освещения. Зум 3.2x с f1.8 для потрясающих портретов. Ультраширокоугольный с апертурой f1.8 и углом обзора 122˚.

Для обработки изображений в смартфоне используется фирменная технология Xiaomi AISP — первая в мире платформа для вычислительной фотографии AI LM.

Дисплей в Xiaomi 14 Ultra тоже премиальный: диагональ 6,73 дюйма, разрешение WQHD+, рекордная пиковая яркость 3000 нит. В довесок у смартфона чип Snapdragon 8 Gen 3, АКБ на 5000 мА•ч, проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 80 Вт.

Другие анонсы от Xiaomi

Помимо смартфонов, в рамках мероприятия компания представила планшет Xiaomi Pad 6S Pro с огромным 12,4-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и поддержкой стилуса. Еще одна категория устройств — носимая электроника:

Xiaomi Watch S3 (Black и Silver) — первые смарт-часы со сменным безелем. В несколько простых движений его можно кастомизировать, от классики и золотого шика до спорта.

Xiaomi Watch 2 на платформе Wear OS от Google.

Браслет Mi Smart Band 8 Pro.

Нет сомнений, что презентация удалась во всех отношениях. В течение полутора часов зрители лицезрели воплощения инновационного аппаратного и программного обеспечения.

Будущее покажет, насколько успешными оказались новинки в условиях жесткой конкуренции на рынке. Но состоявшаяся премьера точно задала уровень. Ознакомиться с ценами и конфигурациями гаджетов можно на сайте allo.ua.