Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
24.10.2019, 15:19

Презентован мобильный формат вечеринок Party Place Project

Презентован мобильный формат вечеринок Party Place Project - Фото

Party Place Project - проект нового формата вечеринок, которые можно организовать без привязки к определенной местности

В эпоху соцсетей и гаджетов мобильным стало всё – от интернета до жилых домов. И если раньше приходилось ездить на вечеринки, то сегодня вечеринка может приехать к вам! Party Place Project – это проект совершенно нового формата вечеринок, которые можно организовать без привязки к определенной местности.

Что представляет собой передвижная ивент-локация, киевляне и гости столицы имели возможность увидеть на минувших выходных. Презентация Party Place Project проходила 19 октября на территории автосервиса Nanoprotec, который за этот год превратился едва ли не в главное тусовочное место для владельцев суперкаров и не только. Питьевым партнером вечеринки стал Outox - революционный напиток на основе фруктозы и витамина С.

Программа мероприятия получилась очень насыщенной и яркой. Зажигательные танцы, выступление стендап комиков, битвы диджеев и битбоксеров – всё это было лишь частью шоу-программы, «гвоздем» которой стал классический фургон Airstream.

В прошлом этот сверкающий прицеп служил домом на колесах. В Украине же его кардинально переделали, сохранив эффектный внешний вид, но при этом заменив всю «начинку». В итоге получился 8-метровый мобильный бар, обустроенный для приготовления коктейлей, лимонадов и прочих напитков.

По словам создателя проекта, Виктории Бойко, уникальный передвижной бар породил такой новый термин, как «дринк кейтеринг», а сама концепция Party Place Project положила начало модному формату вечеринок под открытым небом.

Аутентичный фургон, олдскульные лампы Эдисона, фото- и лаунж-зоны, мебель в стиле лофт – всё это переносит в эпоху Великого Гэтсби и создает неповторимую атмосферу тематического праздника. А что самое важное – мобильность локации. Ее можно обустроить без привязки к местности и практически на любой территории, даже если это небольшая поляна в лесу или парковка возле супермаркета.

Подробнее о Party Place Project читайте в Facebook и Instagram

Отправить:
Распечатать:
Теги: Party Place Project
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 