Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
18.06.2020, 17:11

Президент НЕСАУ: 2020 год станет переходным от бумаг к диджитализации

Президент НЕСАУ: 2020 год станет переходным от бумаг к диджитализации - Фото

Реформирование строительной отрасли во всех проявлениях стало главной темой Всеукраинского онлайн марафона

«От «совковых» ватманов к полноценным защищенным цифровым документам, которые будут проходить полный цикл и получать их будут также в электронном виде – вот маршрут, по которому идет строительная экспертиза сегодня», - считает Виктор Лещинский, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины (НЕСАУ).

Один из важных мотивационных факторов, который работает для скорейшего внедрения цифрового документооборота в строительстве – прозрачность, а это существенно снижает уровень коррупции.

Реформирование строительной отрасли во всех проявлениях стало главной темой Всеукраинского онлайн марафона «Состояние и перспективы развития строительной отрасли 2020». Его инициаторы – Общественный совет при
Министерстве развития общин и территорий, а также все заинтересованные компании отрасли. Марафон рассчитан на неделю, стартовал он 15 июня.

Третий день был занят дискуссионной панелью «Строительная экспертиза»,

Ее организовала и провела группа компаний Win Expеrts, которая входит в Национальный экспертно-строительный альянс Украины и имеет более 30 тысяч уже реализованных успешных проектов. Виктор Лещинский, президент НЕСАУ, стал модератором третьего дня Всеукраинского марафона.

Самая острая дискуссия развернулась вокруг приведения к единым правилам

На рынке строительной экспертизы. Участники говорили о недобросовестных экспертных организациях, которые дают «путевку в жизнь» проектам, отправленным ранее другими на доработку. В результате это сказывается и на качестве строительства и на безопасности жизни людей во время эксплуатации объектов.

Именно поэтому НЕСАУ в период карантина разработал и получил позитивную оценку в Институте государства и права им. В.Корецкого НАН Украины цифровой подписи и документации строительной экспертизы.

«Цифровая экспертиза – это прозрачность документации, в том числе главного документа – экспертного заключения», - акцентирует внимание на новшестве Александр Петушков, исполнительный директор НЕСАУ.

Во ремя онлайн марафона именно эта тема вызвала наибольший интерес – в ее обсуждении приняло участие более 200 участников.

«С июня 2020-го началось использование экспертными организациями двух механизмов: наложения цифровой подписи и печати эксперта на экспертные отчеты и системы защиты этих отчетов с помощью уникальных DataMatrix кодов по технологии Blockchain», - говорит Виктор Лещинский. Однако до полной диджитализации отрасли еще 3-4 года.

«На 100% ни в одной отрасли нет качественных субъектов хозяйствования. Когда рассматриваешь документы из регионов для рассмотрения на европейские гранты – видно, что они подготовлены с ошибками, их возвращают и проектам отказывают в продвижении. Есть вопросы к экспертным организациям и субъектам профдеятельности», - говорит Павел Михайлиди, глава Общественного совета Министерства развития общин и территорий.

Законодательная поддержка ускорит ход реформ, считают специалисты группы компаний Win Expеrts. Именно поэтому семь народных депутатов включены в Высший совет экспертов строительной отрасли.

 «Активно рассматривается внедрение БИМ-технологий, наша задача взять долю, которая касается именно строительной экспертизы», - заявил Виктор Лещинский.

Особенно важна поддержка регионов во внедрении цифрового документооборота в строительстве. Группа компаний Win experts задействует свои 25 региональных офисов для внедрения новшеств  электронной экспертизы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: НЕСАУ, Виктор Лещинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 