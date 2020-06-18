Президент НЕСАУ: 2020 год станет переходным от бумаг к диджитализации

«От «совковых» ватманов к полноценным защищенным цифровым документам, которые будут проходить полный цикл и получать их будут также в электронном виде – вот маршрут, по которому идет строительная экспертиза сегодня», - считает Виктор Лещинский, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины (НЕСАУ).

Один из важных мотивационных факторов, который работает для скорейшего внедрения цифрового документооборота в строительстве – прозрачность, а это существенно снижает уровень коррупции.

Реформирование строительной отрасли во всех проявлениях стало главной темой Всеукраинского онлайн марафона «Состояние и перспективы развития строительной отрасли 2020». Его инициаторы – Общественный совет при

Министерстве развития общин и территорий, а также все заинтересованные компании отрасли. Марафон рассчитан на неделю, стартовал он 15 июня.

Третий день был занят дискуссионной панелью «Строительная экспертиза»,

Ее организовала и провела группа компаний Win Expеrts, которая входит в Национальный экспертно-строительный альянс Украины и имеет более 30 тысяч уже реализованных успешных проектов. Виктор Лещинский, президент НЕСАУ, стал модератором третьего дня Всеукраинского марафона.

Самая острая дискуссия развернулась вокруг приведения к единым правилам

На рынке строительной экспертизы. Участники говорили о недобросовестных экспертных организациях, которые дают «путевку в жизнь» проектам, отправленным ранее другими на доработку. В результате это сказывается и на качестве строительства и на безопасности жизни людей во время эксплуатации объектов.

Именно поэтому НЕСАУ в период карантина разработал и получил позитивную оценку в Институте государства и права им. В.Корецкого НАН Украины цифровой подписи и документации строительной экспертизы.

«Цифровая экспертиза – это прозрачность документации, в том числе главного документа – экспертного заключения», - акцентирует внимание на новшестве Александр Петушков, исполнительный директор НЕСАУ.

Во ремя онлайн марафона именно эта тема вызвала наибольший интерес – в ее обсуждении приняло участие более 200 участников.

«С июня 2020-го началось использование экспертными организациями двух механизмов: наложения цифровой подписи и печати эксперта на экспертные отчеты и системы защиты этих отчетов с помощью уникальных DataMatrix кодов по технологии Blockchain», - говорит Виктор Лещинский. Однако до полной диджитализации отрасли еще 3-4 года.

«На 100% ни в одной отрасли нет качественных субъектов хозяйствования. Когда рассматриваешь документы из регионов для рассмотрения на европейские гранты – видно, что они подготовлены с ошибками, их возвращают и проектам отказывают в продвижении. Есть вопросы к экспертным организациям и субъектам профдеятельности», - говорит Павел Михайлиди, глава Общественного совета Министерства развития общин и территорий.

Законодательная поддержка ускорит ход реформ, считают специалисты группы компаний Win Expеrts. Именно поэтому семь народных депутатов включены в Высший совет экспертов строительной отрасли.

«Активно рассматривается внедрение БИМ-технологий, наша задача взять долю, которая касается именно строительной экспертизы», - заявил Виктор Лещинский.

Особенно важна поддержка регионов во внедрении цифрового документооборота в строительстве. Группа компаний Win experts задействует свои 25 региональных офисов для внедрения новшеств электронной экспертизы.