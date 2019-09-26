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26.09.2019, 14:49

Приз - 100 000 грн. В Киеве проведут турнир Smart City Cup 2019

Приз - 100 000 грн. В Киеве проведут турнир Smart City Cup 2019 - Фото

100 000 грн победителю в Counter-Strike! В столице проведут турнир Smart City Cup 2019

Киберспорт - второй по популярности вид спорта в мире после футбола и катализатор развития новой экономики города. Для популяризации и развития компьютерного гейминга в Украине и официального признания киберспорта наряду с другими, приглашаем каждого желающего посетить финал турнира Kyiv Smart City Cup 2019 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Финальные соревнования стартует 1 октября в 10:00 в КВЦ «Парковый» в рамках Kyiv Smart City Forum (3-й этаж, Parimatch Champion Hall).

Специальные гости мероприятия, которые выражают поддержку события и развития киберспорта в Украине - Владимир Кличко, директор IT-департамента КГГА Юрий Назаров и Александр Кохановский.

Звезда киберспорта Даниил «Zeus» Тесленко, сильнейший капитан команды Natus Vincere примет участие в открытом брифинге, а также предоставит автограф сессию для посетителей!

Получить билеты можно на сайте ksccup2019.com. Гости киберспортивной панели также иметь доступ к зоне Expo и вертолетной площадки на Kyiv Smart City Forum 2019.

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Теги: Counter-Strike, Smart City Cup 2019
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