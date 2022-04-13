Продажа необработанной древесины – важно сохранить системность и равнодоступность

В военный период многие отрасли претерпевают большие изменения как экономического, так и технического характера. Во время таких периодов и определяется стабильность и эффективность введенных процессов в разных областях.

Деревообрабатывающая отрасль, одна из самых первых, быстро восстанавливающая свои мощности. И главное сегодня – не допустить хаоса, особенно в контексте продажи ресурса государственными лесными хозяйствами.

С самого начала вторжения участникам рынка предоставили возможность заключать прямые договоры с лесопользователями на поставку булыжника.

Но поскольку такой механизм содержит много коррупционных рисков, а значит, нарушает права всех деревообработчиков относительно равноправного доступа к ресурсу, независимо от их локации и наличия личных договоренностей, было принято решение о возобновлении реализации через биржевые торги в соответствии с нормами законодательства Украины.

Таким образом, 12 марта 2022 года уже были проведены первые торги на лицензированных биржах, которые полностью возобновили свою работу.

С целью обеспечения продажи всего заготовительного ресурса только на конкурентных биржевых торгах в Государственное агентство лесных ресурсов Украины обратилось большое количество обществ из разных регионов и несколько ассоциаций деревоизбранных предприятий (письма прилагаются).

Очень приятно, что страна не только восстанавливается, а представители бизнеса хотят работать на конкурентных рыночных условиях, без использования никаких сговоров, которые могут наносить ущерб государству.

Надеемся, что государственные органы поддержат стремление участников рынка к цивилизованной торговле государственным ресурсом.

Письмо Сумской областной отраслевой организации работодателей деревообрабатывающей промышленности

Объединение деревообработчиков Черкасской области CLUSTER

АССОЦИАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛТАВЩИНЫ