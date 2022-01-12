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12.01.2022, 14:42

Профилактическое медицинское обследование: как сэкономить?

Цей матеріал також доступний українською
Профилактическое медицинское обследование: как сэкономить? - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Как часто вы обращаетесь к врачам? Для кого-то этот вопрос может оказаться сложным, поскольку большая часть украинцев пренебрегает своим здоровьем и из года в год откладывает профилактическое медицинское обследование на потом. Статистика свидетельствует, что большое количество граждан обращаются за помощью к медицинским работникам только в критическом состоянии. Часто такая халатность может привести к негативным последствиям, в частности, к летальным случаям.

Причин для отказа получения квалифицированной медицинской помощи или прохождения обследования достаточно много. Одна из них – высокая цена некоторых услуг. Если поход к специалисту может быть бесплатным, то на анализы и лекарства иногда приходится тратить большие средства. Что делать в таких случаях?

За рубежом уже давно успешно практикуют использование добровольного медицинского страхования, гарантирующего покрытие расходов на медицинское обслуживание. В Украине только зарождается тенденция к оформлению таких страховых полисов. Для своих клиентов СК VUSO предлагает добровольное медицинское страхование "Фамильная защита" для всей семьи.

Преимущества "Фамильной защиты":

  • Покрытие для всех, оплата как за 1-е;

  • проверенные медицинские учреждения и врачи;

  • Профессиональная помощь медасистанса 24/7.

Особенности страхования:

  • Страхование родителей и детей от 1 до 55 лет;

  • Лимиты общие для всех;

  • Обслуживание в проверенных клиниках.

Вы можете выбрать тот пакет страхования, который будет удобен для вас. Страховые программы могут предусматривать отдельные услуги, которые помогут вам вовремя выявить заболевание и сразу начать лечение.

Check-up

Известно, что по рекомендациям врачей всем нужно проходить профилактическое медицинское обследование по крайней мере один раз в год. Есть такие группы людей, которым следует консультироваться с врачами почаще, к примеру: после 30 лет существенно возрастает риск возникновения разных заболеваний.

Следует отметить, что своевременное выявление заболевания позволяет быстро начать лечение и избежать негативных последствий.

Опция комплексного медицинского осмотра (Check-up) предусмотрена страховой программой Фамильная защита в пакете "О" от СК VUSO.

Телемедицина

Такой способ получения профессиональной помощи от врачей будет уместен в случае, если вы не хотите посещать медицинское учреждение. Благодаря телемедицине консультацию можно получить в онлайн-режиме. Эта услуга входит во все страховые полисы программы "Фамильная защита".

Услуга "Школьник"

Особое внимание требует здоровья детей. Именно для этого VUSO предусмотрела услугу "Школьник" – получение консультации педиатра и справки о состоянии здоровья ребенка.

COVID-диагностика

Пандемия коронавирусной инфекции набирает обороты. Новые штаммы болезни имеют схожие симптомы с привычными для нас недугами, поэтому следует своевременно диагностировать COVID-19. Такая опция тоже предусмотрена в отдельных страховых пакетах Фамильной защиты.

Защитите свою финансовую устойчивость и здоровье вместе с VUSO.

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Теги: СК VUSO
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