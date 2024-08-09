Прогноз погоды на выходные 10–11 августа: дождливую субботу сменит солнечное воскресенье

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в Украине будет типично августовской — с приятной ночной и утренней прохладой и жаркими дневными часами.

В субботу во многих регионах пройдут дожди, местами с грозами.

Погода в субботу 10 августа

В субботу на севере и западе страны ожидается +24…+26 °С (ночью — +14…+16 °С), в центре и на востоке — +27…+29 °С (ночью — +15…+18 °С). Выше всего столбики термометров поднимутся на юге и юго-востоке: в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях воздух прогреется до +31 °С (ночью — +18…+21 °С).

День будет преимущественно облачным, кратковременные дожди с грозами пройдут во Львовской, Волынской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, во всех центральных и южных областях.

Погода в воскресенье 11 августа

В воскресный день на большей части территории Украины ожидается комфортная температура воздуха. Обойдется без осадков.

В западных и северных областях средняя дневная температура составит +24…+26 °С (ночная — +14…+17 °С). В центре и на востоке термометры покажут +26…+28 °С днем и +16…+18 °С ночью. Жарче всего вновь будет на юге и в Запорожской области — +29…+31 °С (ночью — +19…+21 °С).

Метеозависимым людям советуем внимательнее отнестись к своему здоровью: 11 августа ожидается геомагнитная буря уровня G1. Справиться с ней помогут неспешные прогулки утром и вечером, травяные чаи и минимизация стрессовых факторов.

Погода в понедельник 12 августа

На всей территории Украины погода в начале недели будет без осадков, с переменной облачностью.

В западных, центральных, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях ожидаются комфортные +24…+26 °С (ночью — +13…+15 °С). На севере, а также в Луганской области будет чуть прохладнее — +22…+24 °С (ночью — +13…+15 °С). На юге страны и в Запорожской области столбики термометров поднимутся до +27…+30 °С.

Народные приметы и верования

Если утром 10 августа над водоемами стелился туман, а трава была мокрой от росы, наши предки готовились к жаркой неделе. Дожди в этот день предвещали прохладную и раннюю осень, а солнечная погода — теплые дни вплоть до середины декабря.

Ясная ночь с 10 на 11 августа считалась предвестницей богатого урожая, особенно зерновых культур. А вот утренний густой туман в этот день сулил скудный сбор меда. В целом же, по погоде 11 августа славяне судили о том, какой она будет в первую неделю сентября.