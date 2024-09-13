Прогноз погоды на выходные 14–15 сентября: осень приходит с запада

В выходные в большинстве регионов Украины будет тепло, но на западе прогнозируются дожди с грозами и понижение температуры.

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По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в большинстве регионов Украины будет теплой, но в западных областях прогнозируются дожди с грозами и ощутимое снижение температуры воздуха.

Погода в субботу 14 сентября

В субботу на большей части территории Украины ожидается по-летнему теплая погода. На юге, востоке и юго-востоке термометры покажут +28…+30 °С (ночью — +17…+20 °С), в центре и на севере — +26…+28 °С (ночью — +16…+18 °С). На западе страны будет заметно прохладнее — до +16…+18 °С (ночью — +15…+17 °С), а на Закарпатье похолодает до +13…+15 °С (ночью — +9…+11 °С).

Без осадков обойдется только на востоке страны, в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. В центральных, южных и северных регионах вероятны кратковременные дожди с грозами, на западе страны ожидаются сильные затяжные дожди с грозами.

Погода в воскресенье 15 сентября

В большинстве регионов страны будет тепло. В Николаевской, Херсонской, восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +27…+30 °С (ночью — +18…+20 °С), на севере и в центре — до +26…+28 °С (ночью — +16…+18 °С). Здесь ожидается переменная облачность без осадков, кратковременные дожди вероятны лишь в Николаевской области.

В Житомирской, Винницкой, Одесской и центральных областях столбики термометров поднимутся максимум до +22 °С (ночью — до +17…+19 °С). В этих регионах вероятны кратковременные дожди, а в Винницкой области — ливни.

В западных областях термометры покажут +18…+20 °С (ночью — +11…+13 °С), на Львовщине и Закарпатье — +15…+18 °С (ночью — +9…+11 °С). Небо будет облачным, высока вероятность дождей.

Погода в понедельник 16 сентября

Новая неделя начнется с переменной облачности в большинстве областей. Кратковременные дожди пройдут только в западных и Одесской областях. Самой прохладной погода в начале недели будет в Закарпатской и Ивано-Франковской областях — +13…+16 °С (ночью — +8…+10 °С). В остальных западных областях ожидается +16…+18 °С (ночью — +10…+13 °С). В центре и на севере страны дневная температура воздуха составит +23…+26 °С (ночью — +15…+18 °С), на юге и востоке — +25…+27 °С (ночью — +18…+20 °С).

Народные приметы и верования

Дожди 14 сентября предвещали дождливую осень, солнечная и ясная погода — тепло вплоть до середины декабря. Паутина в воздухе и на деревьях считалась верным признаком теплой и затяжной осени.

Если утром 15 сентября на траве и кустарниках было много росы, наши предки ожидали ясную и теплую осень. А дождь в этот день обещал морозную зиму.