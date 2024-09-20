Прогноз погоды на выходные 21–22 сентября: осень не торопится, но уже чувствуется

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет идеальной для любых видов отдыха и дел — ясной, комфортно теплой, без осадков. Можно было бы подумать, что продолжается лето, если бы уже не по-осеннему прохладные ночи.

Погода в субботу 21 сентября

В субботу день будет солнечным, без осадков. В южных и восточных регионах воздух прогреется до +23…+26 °С (ночью — до +10…+13 °С). В центральных и северных областях днем ожидается +22…+24 °С, ночью — от +7 до 12 °С. В западных областях небо также будет ясным, средняя температура днем составит +20…+23 °С, ночью — +6…+8 °С.

Не сидите дома — ловите последние "летние" дни! Кстати, 21 сентября в мире отмечают День поедания яблок — можете попробовать установить личный или даже мировой рекорд. Только если собираетесь задерживаться на улице допоздна, не забудьте прихватить свитеры или флиски.

Погода в воскресенье 22 сентября

Воскресный день будет таким же теплым и солнечным, только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается небольшая облачность. На юге, юго-востоке, востоке и в центре страны столбики термометров поднимутся до +23…+26 °С, ночью — до +11…+14 °С. В северных и западных областях средняя температура днем составит +22…+24 °С, ночью — +7…+10 °С.

Погода в понедельник 23 сентября

На юге и юго-востоке воздух в понедельник прогреется до +23…+26 °С, ночью — до +13…+15 °С. В западных и центральных регионах Украины погода в начале недели также порадует теплом — до +22…+25 °С (ночью — +9…+11 °С). Чуть прохладнее будет в Сумской и Черниговской областях — до +20…+22 °С (ночью — +7…+9 °С).

В большинстве регионов сохраняется высокая пожароопасность

Во всех северных и центральных, а также Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях 21–22 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности. Любые неаккуратные манипуляции с огнем на открытом воздухе (от придомового участка до бензоколонки) могут привести к мгновенному возгоранию.

Народные приметы и верования

По погоде 21 сентября определяли, какими будут оставшаяся осень и начало зимы. Если день был солнечным и ясным, ожидали теплую затяжную осень, а морозы должны были прийти не раньше января. Если птицы летали высоко, о зиме еще можно было не думать, если низко — стоило понемногу доставать теплые вещи.

Если 22 сентября на улице летали паутинки, а вишневые деревья все еще не сбросили листья, наши предки не переживали по поводу скорых заморозков. Красноватый месяц вечером обещал на следующий день ветряную погоду.