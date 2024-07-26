Прогноз погоды на выходные 27–28 июля: жара готовится к новой атаке

По данным Sinoptik.ua, изнуряющий зной в Украину пока не вернется, однако показатели среднесуточной температуры будут расти.

Погода на выходных преимущественно будет облачной, местами пройдут дожди с грозами.

Погода в субботу 27 июля

На большей части территории страны температура днем составит +29…+31 °С (ночью — +19…+22 °С). На юге и востоке воздух прогреется до +27…+29 °С (ночью — до +16…+18 °С), на западе — до +25…+27 °С (ночью — +15…+17 °С).

По всей Украине ожидается переменная облачность, в Херсонской и Запорожской областях вероятны кратковременные дожди.

Погода в воскресенье 28 июля

На юге, в Запорожской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на Закарпатье ожидается до +32…+34 °С (ночью — +19…+21 °С). На остальной территории средняя дневная температура составит +29…+31 °С, ночная — +15…+17 °С (на западе) и +16…+19 °С (в других областях).

Небо над Украиной будет преимущественно облачным, жителям Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, выходя из дому, стоит взять с собой зонты — вероятны кратковременные дожди.

Погода в понедельник 29 июля

Новая неделя начнется с дождей и гроз в центральной части Украины, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В южных, юго-восточных и восточных регионах погода в начале недели будет очень жаркой: +32…+35 °С днем и +21…+23 °С ночью. В центре термометры покажут +28…+30 °С (ночью — +18…+20 °С), в северных и западных областях страны будет комфортнее — +24…+28 °С (ночью — +15…+20 °С).

Синоптики предупреждают!

27–28 июля на территории восточных, южных и центральных областей (кроме Винницкой), а также в Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Будьте предельно осторожны с источниками огня, находясь на природе или вблизи бензоколонок.

Кроме того, в дневное время на выходных ожидается высокий УФ-индекс, поэтому постарайтесь как можно меньше находиться на открытом солнце и обновляйте крем с SPF 50 каждые 2–3 часа.

Народные приметы и верования

Славяне верили, что непогода 27 июля задержится еще минимум на неделю. Жара в этот день считалась признаком богатого урожая, а слишком активные летучие мыши к вечеру — приметой теплого, но не жаркого окончания лета.

Если 28 июля знойная погода сочеталась с дождями, наши предки ожидали раннюю осень. А вечерний туман "прогнозировал" дождливый август.