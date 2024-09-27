Прогноз погоды на выходные 28–29 сентября: где-то – еще лето, где-то – уже осень

Погода в выходные порадует теплом во многих областях Украины, но местами будет прохладно и мокро. В воскресенье ожидается переменная облачность.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных во многих областях Украины все еще порадует теплом, но в некоторых регионах будет уже по-осеннему прохладно и дождливо.

Погода в субботу 28 сентября

В субботу на юге, востоке, севере и в центре страны будет тепло и солнечно, осадков не предвидится (только на Житомирщине вероятны кратковременные дожди). Средняя температура воздуха днем составит +26…+28 °С, ночью — от +12…+14 °С на юге и востоке до +16…+18 °С на севере.

На западе Украины ожидается от +21…+23 °С во Львовской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях (ночью — +15…+18 °С) до +24…+27 °С в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях (ночью — +13…+16 °С). День здесь будет облачным с прояснениями, вероятны дожди с грозами.

Погода в воскресенье 29 сентября

По всей Украине ожидается переменная облачность. На юге, востоке, в центре и Сумской области термометры покажут +24…+27 °С (ночью — +13…+16 °С), в Киевской и Черниговской областях — +20…+22 °С (ночью — +13…+16 °С).

Существенно похолодает в других северных областях, а также на западе Украины. Так, в Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидается +13…+16 °С (ночью — +12…+14 °С). В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях средняя температура как днем, так и ночью составит +10…+13 °С. Дожди пройдут в западных регионах, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Погода в понедельник 30 сентября

Новая неделя начнется с небольших дождей в западных, Житомирской и Винницкой областях. Термометры днем здесь покажут всего — +9…+12° С, ночью — +5…+8 °С. На севере Украины ожидается +15…+18 °С (ночью — +9…+11 °С), в центре, Одесской и Харьковской областях — +20…+22 °С (ночью — +9…+11 °С). Погода в начале недели на востоке, юго-востоке и юге еще порадует теплом до +22…+24 °С (ночью — +12…+14 °С).

Опасность пожаров сохраняется

28–29 сентября в центральных, большинстве северных и южных областей, а также на Волыни, в Ровенской и Черновицкой областях сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. Напоминаем, что сжигать листья и траву на придомовых участках запрещено — гораздо полезнее и безопаснее проводить компостирование.

Народные приметы и верования

Если в небе 28 сентября видели диких гусей, улетающих на юг, готовились к скорому серьезному похолоданию. А туман, опустившийся под вечер, предвещал затяжные дожди в ближайшие недели.

Чем теплее был день 29 сентября, тем позже должна была прийти настоящая зима. А пожелтевшие, но не опавшие листья сулили затяжную осень.