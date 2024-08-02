Прогноз погоды на выходные 3–4 августа: дожди и грозы по всей Украине

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в большинстве областей будет пасмурной, а в воскресенье зонтики пригодятся всем жителям страны.

Погода в субботу 3 августа

В субботу непогода накроет всю Украину, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, где будет просто облачно.

На севере и западе страны ожидается +23…+25 °С (ночью — +14…+17 °С), пройдут дожди с грозами. В центре воздух прогреется до +26…+29 °С (ночью — +16…+18 °С), вероятны небольшие кратковременные дожди. Выше всего столбики термометров поднимутся на юге, востоке и юго-востоке — до +29…+32 °С (ночью — до +19…+21 °С). Небольшие дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Погода в воскресенье 4 августа

В этот день осадки ожидаются во всех регионах Украины. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут умеренные дожди с грозами, на остальной территории — кратковременные дожди.

В Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях термометры покажут +25…+28 °С (ночью — +18…+21 °С), в других южных и восточных регионах воздух прогреется до +28…+31 °С (ночью — +19…+22 °С). В центральных, северных и западных областях ожидаются комфортные +23…+25 °С (ночью — +14…+16 °С).

Погода в понедельник 5 августа

Новая неделя начнется с кратковременных дождей во всех западных регионах Украины, а также в Винницкой, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории ожидается переменная облачность без осадков.

На западе страны погода в начале недели будет прохладной — до +19…+21 °С (ночью — +14…+17 °С). На севере, в центре и на востоке Украины ожидается +24…+27 °С (ночью — +16…+19 °С), в южных и юго-восточных областях — +29…+31 °С (ночью — +19…+21 °С).

Несмотря на дожди, пожароопасность остается высокой

3–4 августа по всей Украине, кроме Ровенской, Черниговской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Кировоградской и Одесской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности. Будьте предельно осторожны с огнем на открытом воздухе и не держите на солнце горючие жидкости.

Народные приметы и верования

Если 3 августа шел дождь, наши предки ожидали прихода ранней и ненастной осени, а солнечный день обещал тепло вплоть до ноября.

Гроза 4 августа сулила богатый урожай зерновых, а большое скопление слизней и улиток на улице указывало на то, что ближайшие несколько дней будут дождливыми.