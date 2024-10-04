Прогноз погоды на выходные 5–6 октября: в Украине продолжается летне-осеннее двоевластие

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет переменчивой и неоднородной, но осадки вероятны в большинстве регионов.

Погода в субботу 5 октября

В восточных и южных регионах Украины будет все еще по-летнему тепло. Здесь термометры покажут +25…+27 °С (ночью — от +10…+12 °С на востоке до +16…+18 °С на юге и юго-востоке). День будет облачным, но без осадков.

В центре страны ожидается +20…+23 °С (ночью — +14…+16 °С), на севере — +17…+20 °С (ночью — +13…+15 °С) при высокой вероятности кратковременных дождей.

В Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях будет прохладнее — +15…+17 °С (ночью — +12…+14 °С), а на западе страны уже хозяйничает осень — +12…+14 °С (ночью — +9…+11 °С). В этих регионах будет пасмурно и дождливо.

Обратите внимание! В субботу ожидается сильная геомагнитная буря (G3), поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит поберечься и устроить себе максимально расслабленный день.

Погода в воскресенье 6 октября

На юге, востоке, а также в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях воздух прогреется до комфортных +23…+26 °С (ночью — +12…+14 °С на востоке и +17…+19 °С на юге). Жителей Киевской, Сумской и Черниговской областей погода также порадует теплом — здесь ожидается +19…+22 °С (ночью — +13…+15 °С). И только в западных регионах будет значительно прохладнее — +12…+15 °С (ночью — +9…+12 °С).

На востоке страны и в Херсонской области осадков не предвидится. Дожди вероятны в Одесской, а также во всех центральных, северных и западных регионах.

Не забывайте, что из-за переменчивой осенней погоды можно легко подхватить простуду. Поэтому одевайтесь по погоде, ешьте больше свежих овощей и фруктов и будьте физически активными.

Погода в понедельник 7 октября

В восточных и западных областях погода в начале недели будет облачной, но обойдется без осадков, а на юге, севере и в центре Украины пройдут небольшие дожди.

На востоке, а также в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях воздух прогреется до +24…+26 °С (ночью — +12…+15 °С). В центре и Одесской области ожидается +19…+22 °С (ночью — +13…+15 °С), на севере — +17…+20 °С (ночью — +10…+12 °С), на западе — +15…+17 °С (ночью — +8…+11 °С).

Народные приметы и верования

Заморозки 5 октября предвещали раннюю и морозную зиму, туман с утра — дожди в ближайшие недели. Если же в этот день была гроза, осень ждали теплую, а зиму — суровую.

Ночное пение петухов 6 октября и нахохлившиеся молчаливые вороны днем указывали на скорые затяжные дожди. А густой туман в этот день считался предвестником хорошего урожая в следующем году.